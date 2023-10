Wolfgang Rattay/REUTERS Performt suboptimal: Die zu Bertelsmann gehörende RTL Group S. A.

Thomas Rabe gibt sich trotz allem zuversichtlich. Er ist der Vorstandsvorsitzende bei Bertelsmann, dem größten deutschen Medienkonzern, und musste kürzlich für das erste Halbjahr 2023 eine unschöne Bilanz vorstellen. Der Umsatz hat zwar zugenommen: um 4,5 Prozent, bereinigt um 2,3 Prozent. Der operative Gewinn (EBITDA) lag aber um 10,8 Prozent unter dem Vorjahreswert, der Nettoprofit sogar um fast die Hälfte. Das macht aber nichts, meint Rabe, übers Gesamtjahr werde der Umsatz weiter steigen und der Gewinn auf Vorjahresniveau bleiben.

Wenn er sich da mal nicht täuscht. Der Hauptgrund für die suboptimale Performance ist die RTL Group S. A. Der Fernseh- und Unterhaltungskonzern gehört Bertelsmann zu 75,1 Prozent und liefert mehr als ein Drittel des Umsatzes. Er war bis vor kurzem die Melkkuh des gesamten Unternehmens, die Profite sprudelten nur so. Neuerdings leidet er jedoch unter Schwindsucht. Schon 2022 war bei RTL das EBITDA um 6,6 Prozent gesunken, im ersten Halbjahr 2023 ist es um 38,4 Prozent eingebrochen, und auch der Umsatz lag um 5,1 Prozent unter dem des Vorjahrs. In Deutschland lief es noch schlechter, hier ist der Gewinn von 191 bis auf 16 Millionen Euro regelrecht verdampft.

Das liegt vor allem an den sinkenden Werbeerlösen der Fernsehsender. Die deutsche Volkswirtschaft schrumpft, die Stimmung bei den Werbetreibenden ist schlecht. Zudem findet das analoge Fernsehen mit festem Programm weniger Zuspruch beim Publikum. Das schaut sich lieber die Angebote der Streamingplattformen an, die jederzeit und überall zur Verfügung stehen. Weniger Reichweite bedeutet weniger Reklamegeld für die Sender.

Auf den Markt für Videostreaming ausweichen kann RTL nicht so einfach, denn dort haben sich die globalen US-Plattformen Netflix, Amazon Prime, Disney, Paramount und andere breitgemacht. Trotzdem will Thomas Rabe dort mitspielen, wenn schon nicht in der ersten Liga, dann wenigstens in der zweiten. Dazu hatte er sich eine wohlklingende Strategie ausgedacht: die Bildung »nationaler Media-Champions«. Mit Großfusionen sollten neue Unternehmen unter Bertelsmann-Regie geschaffen werden, die den US-Konzernen auf regionalen und nationalen Märkten Paroli bieten können. Das klappte aber nicht.

Selten hat ein Konzernchef innerhalb eines Jahres eine derartige Serie von Flops produziert wie Thomas Rabe 2022. Bei Belletristik sollte die Bertelsmann-Buchgruppe Penguin Random House den US-Verlag Simon & Schuster schlucken und einen globalen Superverlag schaffen. Das verhinderte die Regierung in Washington. Eine Großfusion bei internationalen Callcentern scheiterte im letzten Moment an internen Streitigkeiten. Auf dem europäischen Fernseh- und Videomarkt wollte RTL seine Aktivitäten mit denen französischer und niederländischer Konzerne verschmelzen. Das hätte ein echter »Champion« werden können, wurde aber von den Kartellbehörden blockiert.

Und schließlich: Vor zwei Jahren hat Thomas Rabe den Zeitschriftenkonzern Gruner und Jahr als »Publishing-Sparte« bei RTL Deutschland eingemeindet. Begründung: Der »Content« aus den Redaktionen von Stern, Brigitte und anderen werde sich in den Programmen von RTL, Vox usw. wiederfinden – und umgekehrt. Und alles zusammen als unwiderstehliches Streamingkomplettangebot im Internet (»One App All Media«). Spätestens im Herbst 2022 sollte es soweit sein.

Auch daraus wurde nichts. Die »Entertainment All Inclusive App« kam kürzlich mit einem Jahr Verspätung als »RTLplus Max« auf den Markt. Sie bietet zwar Serien, Reportagen, Filme, Sport, Musik, Hörbücher und Podcasts – aber eben keine Inhalte aus den Zeitschriftenredaktionen. Kommt noch, heißt es. Magazinredaktionen funktionieren anders als solche für Fernsehsender, man kann sie nicht einfach zusammenstopfen. Das gibt inzwischen sogar Thomas Rabe zu.

Sein Plan hatte Charme: Eine länderübergreifende Fernseh- und Videoplattform mit einem genreübergreifenden und hochwertigen Angebot an Inhalten könnte funktionieren. Statt dessen werden kleine Brötchen gebacken. Einen Plan B hat Rabe nicht. Auf sich allein gestellt kann RTL bei Netflix und Co. nicht mithalten, auch nicht im nationalen Rahmen. Zumal dieser Markt an seine Grenzen stößt, der Wettbewerb folglich noch härter wird.