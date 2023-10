Armer Hund des Tages: Commander

Joshua Roberts/REUTERS

Ein weiteres Familienmitglied der US-Präsidentenfamilie Biden macht dieser Tage Schlagzeilen. Zwar hat Commander im Gegensatz zu Hunter keinerlei Probleme mit Rauschgift und Mätressen, doch der zweijährige Deutsche Schäferhund, dessen Verwandtschaft zu anderen Führertieren bislang ungeklärt ist, beißt oft und herzhaft zu. Und zwar mit Vorliebe in die Waden des Wachpersonals. Bereits elf Mitarbeiter des Secret Service sollen bislang verwundet worden sein, eine unbekannte Zahl von Veteranen befindet sich unter sonstigen Mitarbeitern des Weißen Hauses – eines der Opfer musste gar im Krankenhaus behandelt werden.

Es ist nicht der erste Vierbeiner der Bidens, der sich gegenüber den Dienern des Staatsapparats unziemlich verhält. Nachdem Major, ebenfalls Deutscher Schäferhund, im Januar 2021 von der militärischen Gesundheitsbehörde DHA eine virtuelle Hundeparty auf Zoom gesponsert bekam, biss auch er kräftig zu. Seitdem erholt sich das Tier von all dem Stress nun im Sippschaftsparadies in Wilmington, Delaware. Die Ära des Golden Retriever als Wappenhund – »State Dog« – des Bundesstaats lief glücklicherweise am 3. August 2017 gesetzlich aus.

Beim Secret Service liegen die Nerven blank – was tun gegen die verwöhnten, ungezogenen Kreaturen, die dem Präsidenten nahestehen? In der Ukraine wird langsam das Futter zäh, alle höheren Posten sind bereits besetzt. Beim Malen zeigt Commander kein Talent. Zwei Jahre Lebenserfahrung reichen bekanntlich für eine Autobiographie, doch bisher biss sich jeder Ghostwriter daran die Zähne aus. Zur Zähmung des Hundes überlegt man sich nun den Einsatz besonderer Leckerli oder eine Cabriofahrt durchs sonnige Dallas. »Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses, während die nächsten Schritte evaluiert werden«, verlautete Elizabeth Alexander, die Sprecherin der Präsidentengattin.