Andere Welt

Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Mehr als 20 Kriege toben gegenwärtig auf der Welt, Tausende Menschen, zeitweise Zehntausende, verlieren in ihnen täglich ihr Leben. In Medien und Politik des Westens findet allerdings fast nur ein einziger Krieg statt – der in der Ukraine. Er wird insbesondere in der Bundesrepublik mit Vokabeln bedacht, die bisher für die Maßlosigkeit der faschistischen deutschen Kriegführung in Osteuropa und insbesondere in der Sowjetunion reserviert waren.

Die Helden dieses neusten deutschen antirussischen Furors stört nicht, dass der Papst, die BRICS-Mitglieder und die Mehrheit der afrikanischen Staaten zu diesem Krieg eine andere Haltung einnehmen und zum großen Teil der NATO an ihm eine Mitschuld geben. Die fast absolute Ignoranz auch hierzulande demgegenüber besagt, in welchem Maß ein kolonialistisch-arroganter Blick weit über die Kaste, die besinnungslos Hochrüstung und Waffenlieferungen als Wundermittel gegen die angebliche russische Bedrohung durchsetzte, in der hiesigen Gesellschaft um sich gegriffen hat.

Wie isoliert und fern von der Realität in der Welt diese Politik und Ideologie sind, ließ sich in den vergangenen Tagen auf den Diskussionen des in Sotschi tagenden 20. Waldai-Forums beobachten. Die 140 Wissenschaftler und Sicherheitsexperten aus aller Welt diskutierten die globalen Probleme und waren sich einig: Das drängendste ist das Sterben in den Kriegen und die Gefahr eines Atomkrieges. Klima, Wasser, Nahrung, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in vielen Ländern des globalen Südens brennen, aber das tägliche Sterben ist nicht hinnehmbar.

Im Westen schon – gemessen an der geringen Aufmerksamkeit. In Sotschi wies ein chinesischer Ökonom darauf hin, dass sich die NATO gerade jetzt in den Pazifik ausdehnt, aber immer noch als »Verteidigungsbündnis« firmiert – »ein Witz«, meinte er. Im Fernen Osten wiederholt sich, was unter Bruch aller Zusicherungen aus Anlass der »Deutschen Einheit« sich mit der NATO-Osterweiterung seit 30 Jahren vollzog. Wladimir Putin erwähnte in Sotschi am Donnerstag, dass Russland in den 90er Jahren zweimal angeboten habe, der NATO beizutreten. Das war nicht erwünscht, genauer: Russland, das dabei war, ein rohstoffliefernder Vasallenstaat des Westens zu werden, sollte nicht nur draußen und unten bleiben, sondern auch darauf verzichten, eigene Sicherheitsinteressen in Anspruch zu nehmen. Das bekam das Land im Herbst 2021 auf entsprechende Anfragen als Antwort. Russland ist aber nur ein exemplarisches Beispiel. Kein Land außerhalb des kollektiven Westens hat auf Souveränität und Sicherheit zu bestehen, das besagen die NATO-Kriegsabenteuer von Jugoslawien bis Westafrika und der Ukraine. Die Mehrheit der Staaten und jetzt auch die Mehrheit der Wirtschaftsmacht des Globus nimmt das nicht mehr hin. Nach BRICS-, EU-Celac- und G77-Gipfel machte das Sotschi-Forum das erneut deutlich.