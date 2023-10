Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/imago Die Kriegstreiber machen Druck für immer neue Waffenlieferungen (München, 18.8.2023)

Es bleibt beim Nein – vorerst: Die Bundesrepublik wird weiterhin keine Marschflugkörper vom Typ TAURUS an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Das berichtete am Donnerstag die Bild unter Verweis auf Informationen aus einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses in der vergangenen Woche. Auf die Frage, warum Frankreich und das Vereinigte Königreich derartige Waffen liefern, aber die BRD nicht, soll Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geantwortet haben, dass diese beiden Staaten »etwas können, was wir nicht dürfen«. Damit soll er sich auf die Tatsache bezogen haben, dass französische und britische Dienste den ukrainischen Truppen Zieldaten für die gelieferten Waffen bereitstellen, im Falle Londons sogar durch Einheiten vor Ort.

Das Springer-Blatt sieht darin eine »klare TAURUS-Absage«, während eine Regierungssprecherin das auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht bestätigen wollte. Ihr zufolge gebe es bei der Frage »keinen neuen Sachstand mitzuteilen.« Die Debatte, ob das Waffensystem aus schwedisch-deutscher Koproduktion mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern der Ukraine zur Verfügung gestellt werden soll, wird bereits seit Monaten geführt. Scholz und die SPD geben sich dabei einen Anschein von Besonnenheit, während Scharfmacher von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und aus der Union dem Kanzler »Zögerlichkeit« und »Unentschlossenheit« vorwerfen.

Der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter (Grüne) sprach am Donnerstag morgen im Deutschlandfunk von »Ängstlichkeit« und »Überforderung« als den Gründen, die bisher eine Lieferung der Cruise-Missiles verhindert hätten. Die Verzögerung der Waffenlieferungen sei ein »verheerendes Signal an Putin«, der damit in seinem Willen zur Fortsetzung des Krieges gestärkt werde. Die BRD als »mächtigstes Land Europas« müsse eine »geschlossene klare Haltung« zeigen, erklärte Bellizist Hofreiter – und zwar »nicht nur FDP und Grüne in der Bundesregierung«. Der Vorsitzende des Europaausschusses beharrte weiter auf einem militärischen Sieg über Russland. Die Unterstützung Kiews müsse entsprechend »eindeutig« sein. Die Frage, ob die BRD neben den TAURUS-Marschflugkörpern auch dazugehörige Ziel- und Aufklärungsdaten, womöglich durch Bundeswehrsoldaten vor Ort, bereitstellen sollte, bezeichnete Hofreiter als »Ablenkungsdebatte«. Die ukrainische Armee sei in der Lage, »mit diesen Waffen selbst umzugehen«.

Seitens der Union geißelte Kriegsbefürworter Roderich Kiesewetter (CDU) gegenüber Bild Scholz’ Absage und sprach von einem »Totalausfall Deutschlands als selbst ernannte Führungsnation«. Die Bundesregierung stoße »unsere Partner wie Großbritannien und Frankreich vor den Kopf«. Wozu die Ukraine TAURUS-Waffen einsetzen könnte, erklärte Kiesewetter ebenfalls: Damit gelänge es, »die Krim zu befreien, um so den Krieg rascher zu beenden«. Der Christdemokrat behauptete weiter, »Putins Schicksal hängt an der Krim« und Scholz wisse das. Dieser opfere »bewusst das Leben vieler unschuldiger Ukrainer« und stelle sich gegen die Koalitionspartner.

Dabei muss sich Scholz nicht vorwerfen lassen, Waffenlieferungen generell zu blockieren. Am Mittwoch (Ortszeit) berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg über Pläne, wonach die BRD bis zum Jahresende weitere Flugabwehrwaffen in die Ukraine liefern will, darunter IRIS-T-Batterien, noch mehr »Gepard«-Flakpanzer und PATRIOT-Systeme.

Derweil sind Kiews Truppen seit dem Sommer daran gescheitert, die russischen Linien in Richtung Krim und Mariupol zu durchbrechen. Die ukrainische Seite verzeichnete dabei neben hohen Verlusten an Menschenleben auch den Verlust von Hunderten von Kampfpanzern, Truppentransportern, Geschützen und anderer Ausrüstung. Keines der vom Westen gelieferten Waffensysteme konnte bisher auf dem Schlachtfeld einen großen Unterschied machen, der Krieg bleibt festgefahren. Vor diesem Hintergrund hatten unter anderem Kriegsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bereits Kiew die baldige Lieferung von TAURUS-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. Ob sie wirklich kriegsentscheidend sind, darf bezweifelt werden.