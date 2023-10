Nachschlag: Disney im Stehen

imago/Cinema Publishers Collection Angriff der Klonkrieger auf die Deutsche Bahn, oder einfach nur ein Defekt?

Hey, Deutsche Bahn, eigentlich hatte ich für die Rückfahrt aus Amsterdam am Dienstag im IC 145 vier Plätze im Ruhebereich gebucht. Dieser war dann allerdings im Zug nicht ausgewiesen, mit den entsprechenden Folgen. Wer da unterwegs arbeiten möchte, zum Beispiel für eine spätere Rezension ein Buch lesen, gerät da schnell an seine Grenzen. Im Medienangebot des DB-Portals stieß ich auf den Film »­Rogue One: A Star Wars Story« – kein allzu schlechtes Angebot, um sich die Zeit zu vertreiben. Zugegeben, da war ich überrascht. Aber ach, es kam, wie es kommen musste, nach der ersten Durchsage, der IC könne ab Minden (Westfalen) nur noch mit 100 Kilometern in der Stunde weiterfahren, kam dann eine halbe Stunde vor Hannover eine weitere, einmalige (!) Ansage, unser Zug würde in Hannover aus dem Verkehr gezogen. Der wartende ICE nach Stralsund war ohne die Zusteigenden aus unserem IC schon voll. Und im Stehen ist auch ein Disney-Film keine Freude. (mis)