Universal Studios Satan ist kein Rassist: Angela Fielding (Lidya Jewett, l.) und Katherine (Olivia Marcum)

»Irgendwo, zwischen Wissenschaft und Aberglaube, gibt es eine andere Welt. Die Welt der Dunkelheit.« Mit diesem wunderschönen Satz begann vor 50 Jahren der US-amerikanische Trailer von »Der Exorzist«, einem Film, der die Kinolandschaft erschüttern sollte wie in ihm die Dämonen das Bett der 12jährigen Regan (Linda Blair). Die im Laufe der Jahrzehnte nachfolgenden vier Exorzisten-Filme ignoriert das neue Werk komplett. Eigentlich sollte »Der Exorzist – Bekenntnis« von Regisseur David Gordon Green wohl ein Reboot werden, also kein Remake, sondern eine eigenständige Neufassung. Nun ist es aber doch eine an die Originalversion anknüpfende Handlung, die uns das Fürchten lehren soll. Das gelingt auch, zumindest soweit dies bei mit allen Gruseln gewaschenen Horrorfans möglich ist. Doch damit allein ließen sich keine Säle füllen. Angesichts des Genres mag es vielleicht überraschen, doch der Film setzt mehr auf Intelligenz als auf Schock. Und er setzt auch auf Aktualität, das heißt, auf Effizienzsteigerung: Der moderne Teufelsaustreiber behandelt zwei Besessene auf einmal.

Angela (Lidya Jewett) und Katherine (Olivia Marcum) besuchen gemeinsam die Schule. Angie ist schwarz und ihr Dad Victor (Leslie Odom Jr.) alleinerziehend. Vor genau zwölf Jahren wurde ihre hochschwangere Mutter bei einem Erdbeben auf Haiti unter den Trümmern ihres Hotels begraben. Victor konnte sie zwar damals herausbuddeln, doch musste ihn kurz darauf der herbeigerufene Arzt vor die Wahl stellen: die Frau oder ihre Leibesfrucht?

Eigentlich müsste der Film nicht »Der Exorzist – Bekenntnis« heißen, sondern: »Der Exorzist – Triage«. Denn es geht nicht nur um Gut oder Böse, Licht oder Dunkelheit, Glaube oder Aberglaube, es geht am Ende auch darum, wer überleben soll. Das ist eine heikle Frage für die Drehbuchschreiber, wenn eines der Mädchen schwarz ist und das andere weiß. Solange sie von bösen Geistern besessen sind, spielt die Hautfarbe ja keine Rolle. Sie sehen gleichermaßen schrecklich aus; Satan scheint kein Rassist zu sein.

Wie Katherines Eltern in dieser Frage ticken, bleibt ein wenig unklar. Sie repräsentieren unzweideutig die klassische Mittelschicht. Dazu gehört auch der sonntägliche Kirchgang. Hier merken sie das erste Mal, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt, seit sie mit Angela drei Tage lang spurlos verschwunden war. Was den Mädchen während dieser Zeit widerfahren ist, wissen weder sie noch ihre Eltern, und wir schon gar nicht. Auf jeden Fall haben sie sich verändert. Erst blicken die beiden nur ab und an recht grimmig. Dann hören sich plötzlich ihre Stimmen an, als würde ein Büffel in eine Grotte pupsen, und schließlich rammt Angela der eilends herbeigerufenen Chris MacNeil (Ellen Burstyn) ein Jesuskreuz in die Augen. Damit wird die einzige Figur aus dem Originalfilm, die auch von derselben Schauspielerin verkörpert wird, erst einmal außer Gefecht gesetzt. Die Mutter Regans greift also schon nach kurzer Zeit nicht mehr in die Handlung ein, bleibt uns aber bis zur letzten, wirklich rührenden Szene erhalten. Was, das muss man anerkennen, die perfekte Verneigung darstellt.

Auch dem ursprünglichen Plot zollt das Drehbuch einiges an Huldigung, es brennt jedoch vor Ehrgeiz, eine eigene, gewitztere Version zu liefern. Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft. So wird es auch im Film gehandhabt. Der im ersten »Exorzisten« als einzige Religion vorkommende Katholizismus muss nun bei der Teufelsaustreibung gegen die spirituellen Wettbewerber afrikanischen Ursprungs antreten. Angelas Vater, hält beides für Humbug, sieht allerdings auch keine andere Möglichkeit, seine Tochter zu retten. In seinem Haus versammeln sich so ziemlich alle Charaktere, um den Mächten der Finsternis die Stirn zu bieten. Die beiden Mädchen sitzen Rücken an Rücken in der Mitte eines aufgemalten Kreises, der mit etlichen Symbolen verschnörkelt ist. Beide Kinder sind mit Lederriemen an ihren Stühlen festgeschnallt, was stark an eine Hinrichtung erinnert. Das soll es auch. Und dann wird es spannend.

Ein tolle Geburtstagsparty.