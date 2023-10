Gewerkschaften: »In Bildung investieren und den Lehrkräftemangel beseitigen«

picture alliance / dpa

Zum Weltlehrkräftetag am 5. Oktober machten sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Mittwoch für den Kampf gegen den Lehrermangel stark:

(...) »Lehrkräfte leisten einen unverzichtbaren pädagogischen Beitrag in den Bildungseinrichtungen und für die Gesellschaft. Das muss in mehr Wertschätzung und einer deutlich besseren Finanzierung des gesamten Bildungssystems sichtbar werden«, stellten die beiden größten Bildungsgewerkschaften in Deutschland am Mittwoch fest. Der Welttag 2023 steht unter dem Motto: »Gute Bildung braucht Lehrkräfte – Lehrkräftemangel weltweit bekämpfen«.

GEW und VBE machten deutlich, dass es für das Engagement der Lehrkräfte mehr Unterstützung und bessere Arbeitsbedingungen brauche: »Die Profession muss wieder attraktiver werden. Nur so schaffen wir es, wieder mehr junge Menschen für den wunderbaren Lehrberuf zu gewinnen.« (...)

»Wir brauchen eine Kehrtwende in der Bildungspolitik: jetzt! Als Anschubfinanzierung schlagen wir ein 100-Milliarden-Euro-Programm vor. Die zusätzlichen Gelder sollten beispielsweise in den Ausbau des inklusiven Ganztags an Grundschulen fließen. Das ist ein zentrales gesellschafts- und bildungspolitisches Projekt, das einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten kann – insbesondere für Kinder aus armen und bildungsfernen Familien«, sagte GEW-Vorsitzende Maike Finnern. (...)

Die katholischen Hilfswerke Miserior und Adveniat äußerten sich am Mittwoch zum apostolischen Schreiben »Laudate Deum«, mit dem Papst Franziskus unter anderem einen Multilateralismus von unten sowie ein Umsteuern in der Klimapolitik einfordert:

Noch dringlicher als in seiner bahnbrechenden Enzyklika »Laudato sí« vor acht Jahren fordert Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben »Laudate Deum« ein Umsteuern in der internationalen Klimapolitik. (...) »Papst Franziskus setzt mit seinem apostolischen Schreiben wachsenden populistischen Stimmen und Leugnern des menschengemachten Klimawandels ein bedeutendes Statement entgegen. Die klima- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen sind bei weitem nicht ausreichend, um der Erderhitzung durchgreifende Veränderungen entgegenzusetzen«, so die Hauptgeschäftsführer Pater Martin Maier, Adveniat, und Pirmin Spiegel, Misereor. (…)

Zentral erneuert Franziskus seine Kritik an dem technokratischen Paradigma und an einem Wirtschaftsmodell, das auf einem ungebremsten Wachstum aufbaue. Er spricht sich für einen neuen »Multilateralismus von unten« aus, der von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppierungen und nicht von mächtigen Eliten bestimmt ist. Franziskus stellt an die Machthaber der Welt die Frage: »Wozu wollt ihr heute eine Macht aufrechterhalten, die in der Erinnerung fortlebt wegen ihrer Unfähigkeit einzugreifen, wann immer es dringend und notwendig war« (...)? (…)

Im letzten Kapitel seines Schreibens wendet sich Papst Franziskus an Christinnen und Christen. Sie fänden in der Heiligen Schrift Imperative und Inspirationen, sich für das Leben aller Menschen und der Welt als Schöpfung Gottes, besonders aber für sozial Benachteiligte gemeinschaftlich und individuell einzusetzen. Die Hoffnung auf den Neuen Himmel und die Neue Erde würden nicht erst für morgen gelten.