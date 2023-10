Layouter des Tages: Vorstand der SPD

Screenshot @spdde auf X SPD bläst zum langen Marsch gen Osten

Am Ende war es wohl doch wieder keine Bosheit, sondern das andere. Man will es der SPD schon glauben, denn in Arglosigkeit hält sie den Weltrekord. »Notiz an uns selbst«, twiXte der Vorstand am Abend des 3. Oktober, »Grafiken für X beim nächsten Mal ohne das Gestaltungselement ›Swipe-Pfeil‹ und ohne Karten.« Am Morgen des Feiertags hatte man ein Meme gepostet, mit schmissigem Text.

Auf dem Bild war etwas zu sehen, das man für eine Deutschlandkarte halten konnte. Mit groben Linien, die die Grenzen der Bundesrepublik leicht gen Osten erweiterten. Karlovy Vary ist unser. Dafür fehlte Rügen. Putbus atmet auf.

Über der Karte folgender Text: »Die Deutsche Einheit ist vollzogen, aber nicht vollkommen. Das packen wir gemeinsam an.« Liest das Zeug eigentlich jemand gegen? Ein Vollzug ist ein Abschluss. Und somit vom Zustand der Vollkommenheit nicht zu unterscheiden. Es sei denn, der Vollzug meint den einmaligen Akt vom 3. Oktober 1990, der die Grundlage des Zusammenwachsens ausmacht. Entweder also meditiert der Parteivorstand hier über die Rolle der Bedeutung, oder er vermeldet 33 Jahre nach Vollzug den Vollzug. Oder Sozialdemokratisch ist ein seltsamer Dialekt.

Rechts neben der Karte und den seltsamen Worten lungert ein nicht zu übersehender Doppelpfeil, der die Richtung der Einheit anzeigt: von West nach Ost nämlich. Das fasst das Verhältnis der alten und neuen Bundesländer recht schön zusammen, als das einer Expansion nämlich. Doch dadurch, dass der Pfeil östlich von Ostdeutschland plaziert ist, scheint die Expansion nach Logik des Bildes noch weiterzugehen. Wir sehen uns in Prag dann.

Wem das alles zu heiß wird, der kann sich vielleicht mit einer alternativen Deutung beruhigen. Der Pfeil zeigt nicht nur von West nach Ost, sondern auch von links nach rechts. Eine Bewegung, die man von der SPD ja kennt.