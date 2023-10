Isfahan. Der saudiarabische Fußballmeister Al-Ittihad ist Medienberichten zufolge aus Protest gegen eine Büste eines iranischen Generals nicht zum Champions-League-Spiel gegen Sepahan FC in Isfahan angetreten. Wie die Asiatische Fußballkonföderation am Montag mitteilte, wurde die Partie wegen »unerwarteter und unvorhergesehener Umstände« abgesagt. Den Medienberichten zufolge befand sich im Stadion eine Büste von Kassem Soleimani. Der General der Revolutionsgarden war am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet worden. (dpa/jW)