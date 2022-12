Im Versteck

Hintergrund: US-Kriegsverbrechen

Am vergangenen Dienstag kündigte der Marineminister der USA, Carlos Del Toro, an, ein neu zu bauendes Schiff der US-Navy für amphibische Angriffe werde den Namen »USS Falludscha« tragen. In der Nomenklatur der US-Navy handelt es sich dabei um das größte für die Kriegführung vorgehaltene Schiff, das als Träger für amphibische Fahrzeuge (also zu Wasser und zu Land fahrende) ausgelegt ist. Der Bau des 45.000-Tonnen-Schiffes soll noch in diesem Monat bei der in Mississippi ansässigen »Ingalls Shipbuilding« beginnen – Kostenfaktor: 2,4 Milliarden US-Dollar. »Die zukünftige ›USS Falludscha‹ wird an die erste und zweite Schlacht von Falludscha erinnern, amerikanisch geführte Angriffe während des Irakkriegs«, erklärte Del Toro. Er nannte es »eine Ehre für mich und für unsere Nation, der Marines, der Soldaten und der Koalitionsstreitkräfte, die tapfer gekämpft haben, und derer, die während beider Schlachten ihr Leben geopfert haben, zu gedenken.«

Im April 2004 hatten die US-Besatzungstruppen im Irak die »Operation wachsame Entschlossenheit« gestartet, mit der der Tod von vier Blackwater-Söldnern gerächt werden sollte. Die US-Truppen schlachteten etwa 600 irakische Zivilisten in der belagerten Stadt Falludscha ab, darunter 300 Frauen und Kinder. Zwischen November und Dezember 2004, während der zweiten Attacke auf Falludscha mit dem Namen »Operation gespenstische Wut«, verloren laut der Datenbank »Iraq Body Count« zwischen 581 und 670 Zivilisten in neun Stadtteilen ihr Leben. Die Stadt lag in Trümmern. Bis heute kommt es in Falludscha in Folge des breitflächigen Einsatzes von weißem Phosphor durch die US-Armee zu deutlich über dem Durchschnitt liegenden Fehlbildungen bei Neugeborenen.

»Beschämend« nannte der Journalist des Investigativportals The Intercept, Jeremy Scahill, auf Twitter die Ankündigung Del Toros: »Einige der abscheulichsten Kriegsverbrechen, die während des Irakkriegs begangen wurden, fanden in der Stadt Falludscha statt.«

Dass Washington von seinen Soldaten begangene Kriegsverbrechen nicht aufklärt, sondern sich statt dessen lieber der »Heldentaten« der Armeeangehörigen brüstet, zeigt sich im Irak auch aktuell: Im September dieses Jahres wurde in der Nähe von Bagdad die fünfzehnjährige Sajnab Issam Madschid Al-Khasali in den Kopf geschossen – von im Zweistromland stationierten US-Soldaten, die in der Nähe von Wohngebieten trainierten. Sajnabs Vater, vor dessen Augen das Mädchen starb, wartet bis heute vergeblich auf die Durchführung einer unabhängigen Untersuchung des Todes seiner Tochter und darauf, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. (wd)