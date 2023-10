Nachschlag: Ein Symbol

IMAGO/ITAR-TASS Durch und durch Antifaschist: Pablo Neruda (M.) mit Jorge Amado auf einem Friedenskongress, 1952

Der Klassenkampf kommt notgedrungen etwas knapp, wenn Deutschlandfunk Kultur wieder einmal einen kommunistischen Künstler mit einer »Langen Nacht« würdigt. Pablo Neruda ergeht es da nicht anders als zuletzt Anna Seghers oder Pablo Picasso. Dass der chilenische Dichter Mitglied der kommunistischen Partei und für diese im Senat war, Stalingrad gleich doppelt besang, unter Präsident González Videla verfolgt und von den Pinochet-Putschisten ermordet wurde, fällt in der zweieinhalbstündigen Sendung nicht unter den Tisch, hätte aber mehr Raum verdient. Erstaunlich fair und angemessen differenziert wird Nerudas Verhältnis zu Frauen behandelt. Nicht nur die das männliche Begehren feiernde Liebeslyrik, sondern auch und besonders die Stelle in seiner Autobiographie, an der er sich daran erinnert, wie er eine Tamilin vergewaltigte, was ihn für viele Feministen zum Symbol des lateinamerikanischen Machos macht, den auch der späte Neruda nicht ganz hinter sich lassen konnte. (pm)