Bundesweite Proteste der Friedensbewegung am 3. Oktober

Friedensbündnis Panketal/Thomas Marquard Auch an kleineren Orten – wie im Panketal bei Berlin – gab es Proteste der Friedensbewegung (3.10.2023)

Der Friedensaktivist Willi van Ooyen von der Ukraine-Initiative »Die Waffen nieder – Nein zum Krieg« informierte am Dienstag über Proteste der Friedensbewegung:

Die Ukraine-Initiative »Die Waffen nieder – Nein zum Krieg« hat sich dem Aufruf der Wiener Friedenskonferenz angeschlossen und zu einer globalen Mobilisierungswoche von Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober 2023, aufgerufen, um einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zur Beendigung dieses Krieges in der Ukraine zu fordern. (…)

In Hamburg fand – wegen der bundesweiten Feier des »Tages der Deutschen Einheit« – eine größere Demonstration der Friedensbewegung statt. (…) An der heutigen Kundgebung in Hamburg vor dem Bahnhof Altona mit anschließender Demonstration zum Fischmarkt beteiligten sich über 700 Menschen bei strömendem Regen. In München fanden sich bei sonnigem Wetter 2.500 Menschen auf dem Marienplatz unter dem Motto »Mir reicht’s – Macht Frieden« ein und auf dem Odeonsplatz über 300 Friedensbewegte, die »es ist höchste Zeit für Friedenspolitik! Widerstand gegen Militarismus und Krieg organisieren!« forderten. Dem Aufruf der Friedensversammlung RheinRuhr zur Protestdemonstration gegen die Luftwaffen-Kommandozentrale in Kalkar/Uedem folgten über 300 Menschen. (…) In Berlin demonstrierten mehr als 800 Menschen vom Außenministerium über das Finanzministerium zur SPD-Zentrale und verlangten Abrüstung statt weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch in Düsseldorf wurde von über 300 Teilnehmer*innen der Kundgebung »den Frieden gewinnen, nicht den Krieg« gefordert. Weitere Veranstaltungen fanden in Saarbrücken, Schorndorf und Heidelberg statt.

Am Montag richteten Dutzende Vereinigungen, darunter die Palästinensische Gemeinde Deutschland, »Palästina Spricht« und die »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« sowie rund 100 Wissenschaftler und Aktivisten einen offenen Brief an die Ruhr-Universität Bochum:

In den kommenden Wochen sollen an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) mehrere Veranstaltungen stattfinden, die sich vorgeblich um das Thema Antisemitismus drehen: zum einen die »Aktionswochen gegen Antisemitismus« (…) und zum anderen der Workshop »Jenseits von Kritik – Israelbezogenen Antisemitismus erkennen und reflektieren« (…). In Wahrheit aber werden hier der universitäre Rahmen und die einbezogenen Wissenschaftler:innen missbraucht, um jegliche Kritik am Staat Israel und seiner Politik als »antisemitisch« zu diffamieren und so im Umkehrschluss die von Menschenrechtler:innen und Wissenschaftler:innen attestierte Apartheid und den anhaltenden Kolonialismus in Palästina, die seit Jahrzehnten bestehende militärische Besatzung, den Landraub, den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau und die fortlaufenden Menschenrechtsverletzungen durch Tel Aviv zu legitimieren.

Wir, die unterzeichnenden Organisationen und Einzelpersonen, fordern die Leitung, die verantwortlichen Stellen, die Dozierenden und den ASTA der Ruhr-Universität Bochum daher auf, von diesen Veranstaltungen in ihrem derzeit geplanten Format Abstand zu nehmen! (…)

Der Kampf gegen Antisemitismus ist wichtig und nach wie vor notwendig. Was (…) an der RUB stattfinden wird, hat aber weder etwas mit Kampf gegen Antisemitismus noch mit Wissenschaft (allein) etwas zu tun. (…)