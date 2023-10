Pipeline-Anschlag des Tages: CEPS-Leck

Boris Roessler/dpa Kerosinschwund vorläufig ohne Einfluss auf die Flugbewegungen: Blick auf die US-Airbase Ramstein (24.2.2022)

Beispiele für eine gelungene Rüstungskonversion werden in Zeiten riesiger Aufrüstungsprogramme naturgemäß rar. Ein Fall liegt schon ein paar Jahre zurück, wird aber erst jetzt bekannt: Aus einem mit dem Kürzel CEPS bezeichneten Pipelinesystem der NATO sind bis zur Entdeckung im Juni 2019 große Mengen an Kerosin abgezapft worden, die sodann über Tankstellen in Italien an nichtmilitärische Kunden verkauft wurden. Das bestätigte eine NATO-Sprecherin nach entsprechenden italienischen Medienberichten nun gegenüber dpa.

Die Zapfstelle soll in einem Feld unweit der belgisch-französischen Grenze gelegen haben. Es geht immerhin um etwa 800.000 bis 900.000 Liter Flugzeugtreibstoff – kein Pappenstiel also. Ob die mit Luftkriegssprit angetriebenen Autos Schäden davongetragen haben, ist vorläufig nicht bekannt. Nach Ermittlungen der italienischen Finanzpolizei steckt eine »von drei Unternehmern« angeführte kriminelle Vereinigung aus Rimini hinter dem Diebstahl. Die sorgte auch dafür, dass der NATO-Stoff mit Diesel und Öl »gestreckt« wurde.

Auch wenn die Truppe offensichtlich allein aus pekuniären Motiven in Aktion trat, sollte die antimilitaristische Dimension des Vorgangs nicht außer acht gelassen werden. Jeder Liter NATO-Kerosin, der im Tank eines Fiat Cinquecento landet, stellt eine Umwidmung militärischer Ressourcen für zivile Zwecke dar. Allerdings werden nun wohl auch gewisse Dienste, die seit einem Jahr eine verrückte Geschichte nach der anderen an die Medien lancieren, um falsche Fährten im Fall der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines zu legen, auf die Rimini-Connection aufmerksam geworden sein. Es dürfte also nicht mehr lange bis zu folgender Eilmeldung dauern: »Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung war eine Bande aus Rimini für die Sprengung der Pipelines verantwortlich. Politische Motive lagen nicht vor.«