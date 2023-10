Washington triumphiert

Odelyn Joseph/AP/dpa Mehr Waffen und mehr Militär werden die Sicherheitslage in Haiti kaum verbessern (Port-au-Prince, 3.3.2023)

Die USA haben sich endlich durchgesetzt und ihren als Hinterhof und billigen Sweatshop ausgebeuteten Pariastaat Haiti wieder an sich gebunden. Nicht direkt – dafür gibt es ja willige Handlanger etwa in Kenia oder Jamaica. Aber finanziell will Washington schon ordentlich reinbuttern: Mit bis zu 200 Millionen US-Dollar soll der »freiwillig finanzierte« Einsatz von 1.000 Soldaten vom nördlichen Hegemon unterstützt werden. Natürlich nur, um die armen Haitianer vor den bösen Banden im Land zu schützen. Vergessen gemacht die Worte des zweifach von Washington gestürzten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide, der eine kleine, aber professionelle Polizeitruppe etwa von Ländern wie der Schweiz ausbilden lassen wollte, damit sie das haitianische Volk schütze, »anstatt es zu terrorisieren«.

Die Banden, die seit geraumer Zeit nicht nur zu großen Teilen die Kontrolle über die Hauptstadt Port-au-Prince übernommen haben, sind wiederum ein Produkt der US-Marionetten, die sich dort die Klinke in die Hand gaben. Den letzten, Jovenel Moïse, der zumindest noch vorgegeben hat, in irgendeiner Weise gewählt worden zu sein, hat es im Sommer 2021 dahingerafft, als er sich offenbar mit den Falschen überworfen hatte – oder schlicht zu gierig war. Er hatte schon die Massen gegen sich aufgebracht, als er den von Hugo Chávez initiierten Petrocaribe-Fonds plünderte.

Sein »Nachfolger« Ariel Henry, der schon seit einem Jahr darum bettelt, dass seinem Land doch endlich »geholfen« werde, hat nun seinen bzw. den Willen bekommen und den der sogenannten Kerngruppe durchgesetzt. Solche »informellen zwischenstaatlichen Organisationen« tauchen immer dann auf, wenn es einem vermeintlich selbstverschuldeten Failed State »zu helfen« gilt. Im Falle Haitis gehören dazu die üblichen Verdächtigen EU, Frankreich, Deutschland oder auch die washingtonhörige Organisation Amerikanischer Staaten. Henry kann’s freuen, ohne ihre Hilfe wäre er nicht dort, wo er heute steht.

Die jahrelangen Proteste, deren Kunde leider nur selten bis in die westliche Öffentlichkeit dringt, haben sich unter anderem eben genau gegen solche Einsätze von außen gerichtet – etwa gegen das UN-Büro Binuh. Die Sache mit den Banden haben Teile der Bevölkerung mittlerweile selbst in die Hand genommen, denn auf die staatlichen Stellen verlässt sich in Haiti niemand. Unter dem Namen Bwa Kale wird seit diesem Jahr mit Selbsthilfegruppen Jagd auf die bewaffneten Kriminellen gemacht – mit mehr als 150 Tötungen bzw. Lynchmorden an mutmaßlichen Gangmitgliedern.

Dabei verdienen 60 Prozent der Haitianer weniger als zwei US-Dollar am Tag, während zeitgleich die Hilfsindustrie, die 2010 infolge des verheerenden Erdbebens einfiel, noch immer einen Reibach machen. Und die Klamottenkonzerne, die Kleidung zu Billigstpreisen auf den US-Markt hauen, können ihr Geschäft auch weiter auf dem Rücken der elf Millionen Einwohner Haitis betreiben.