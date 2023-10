Hannah McKay/REUTERS Sagt mehr als tausend Worte: Protestschild in Manchester vor dem Gebäude, in dem sich die Tories treffen (1.10.2023)

An diesem Mittwoch hält Rishi Sunak seine erste und möglicherweise letzte Rede als Regierungschef auf einem Parteitag der britischen Konservativen. Im nächsten Jahr stehen Unterhauswahlen an, und die Tories liegen seit Monaten in den Umfragen fast 20 Prozentpunkte hinter Labour. Der Parteitag, der seit Sonntag im nordenglischen Manchester stattfindet, war daher vom verzweifelten Versuch geprägt, die Tories aus dem Umfragetief zu holen und auf die kommenden Wahlen vorzubereiten. Statt Einigung und Aufbruch gab es aber eher schlechte Stimmung und Regierungsmüdigkeit. Der Telegraph resümierte bereits: »Der diesjährige konservative Parteitag wirkt wie eine bereits endlos lange laufende Sitcom, die sich durch ihre letzte Staffel quält.« Berichtet wurde auch von »nahezu leeren Delegiertenbänken«. Mit der Tory-Ära wird nach 14 Jahren 2024 wohl Schluss sein.

Dennoch hofft Sunak, die Partei aus dem Umfragetief holen zu können. Davon hängt auch sein eigenes politisches Überleben ab. Gelingen soll das etwa durch eine Abkehr von Klimazielen. Mit einer autofreundlichen Politik soll Labour vor allem in den Städten der Wind aus den Segeln genommen werden. Die bereits vor Wochen angekündigte Verschiebung des Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen soll den Teuerungen entgegenwirken, eine Verschleppung des Verbots der Neuzulassung von Verbrennungsmotoren soll ebenfalls Stimmen einbringen. Im Juli hatten die Konservativen knapp und überraschend einen Sitz bei den Nachwahlen im Nordosten Londons halten können. Möglich wurde dieser Erfolg auch durch die von Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) eingeführte Abgabe für emissionsstarke Fahrzeuge. Seither wird diese Strategie von den Tories als Blaupause genommen, wie die Unterhauswahlen 2024 vielleicht doch noch gewonnen werden können. Auf dem Parteitag in Manchester wurde diese Politik bekräftigt. So wurde eine Abkehr von Tempo-30-Plänen in den Städten angekündigt.

Neben Umweltpolitik waren die wichtigsten Themen die Sozialpolitik, die Migration und der Ukraine-Krieg. Im Hinblick auf die ersten beiden hat die Partei abermals unterstrichen, dass sie sich noch weiter rechts positionieren möchte. In seiner Rede am Montag machte Finanzminister Jeremy Hunt eine neue Front auf: »Arbeiter gegen Drückeberger«. Er kündigte eine »Sozialreform« an, durch die ab 2024 das Arbeitslosengeld zwar steigen soll, wie die Financial Times berichtete, es aber strenge Sozialhilfesanktionen geben soll. Populistisch schwadronierte er von Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausschieden, »um ein Leben mit Sozialleistungen zu führen«.

Daraufhin berichtete die der Oppositionspartei nahestehende Onlineplattform Labourlist von den bereits jetzt bestehenden Schikanen, die zur Kürzung oder gar dem Verlust von Sozialleistungen führen: Einer Frau seien ihre Leistungen gekürzt worden, weil sie einen Termin im Arbeitsamt in letzter Minute absagen musste – es war der erste Tag ihres Sohnes in der Vorschule und ein Freund, der ihn abholen sollte, hatte kurzfristig abgesagt. Schlechte Busverbindungen führten dann dazu, dass sie es nicht rechtzeitig von der Schule zum Amt schaffte.

Von Labour selbst kam allerdings keine dezidierte Kritik an den neuen Plänen: Elizabeth Kendall, Sprecherin für den Bereich Arbeit und Renten, verurteilte die Pläne von Hunt nicht ausdrücklich in einer ersten Reaktion am Montag. Sie betonte, dass Labour »an die Verantwortung glaubt: Dass diejenigen, die arbeiten können, arbeiten sollten und Arbeitsplätze annehmen, wenn sie angeboten werden«. Die Regierung habe jedoch die Pflicht, »echte Chancen« zu schaffen. Die Pläne der Sozialdemokraten sähen vor, »die Sozialhilfeausgaben zu senken und Großbritannien wieder in Arbeit zu bringen«, erklärte Kendall, indem die Partei einen »ernsthaften Plan für das Wirtschaftswachstum« vorlege, die Wartelisten im Gesundheitswesen abbaue und dafür sorge, dass sich Arbeit lohnt.

Eine überraschende Wendung deutete sich in der Ukraine-Politik an. Der neue Verteidigungsminister Grant Shapps sagte am Beginn der Konferenz zum Sunday Telegraph, er plane die Rüstungsausgaben zu erhöhen und ukrainische Soldaten in Zukunft nicht mehr in Großbritannien, sondern in der Ukraine auszubilden. Die Regierung in London war eine der ersten, die der ukrainischen Armee materielle Hilfe angeboten hatte. Nach eigenen Angaben wurden bisher 20.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Doch noch auf der Fahrt zur Eröffnung des Parteitags schob Sunak den Plänen seines Verteidigungsministers einen Riegel vor.

Auf einem Zwischenstopp in Burnley sagte er zu Journalisten der Press Association: »Auf keinen Fall« werden britische Soldaten in der Ukraine agieren, solange der aktuelle Krieg laufe. Shapps’ Aussagen seien »falsch berichtet« worden. Was er gemeint hätte, wäre, dass es »langfristig eine Option« sei, Soldaten nicht mehr im Ausland, sondern in der Ukraine auszubilden. Das stehe derzeit aber nicht auf der Agenda. Die rasche Distanzierung von den Plänen Shapps, Großbritannien weiter in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu ziehen, könnte auf eine langsame Wendung der Ukraine-Politik Londons hindeuten. Wie in anderen Ländern sinkt die Zustimmung zu den Milliardenausgaben für den Krieg Kiews. Und immer weniger Menschen glauben Sunak, dass Russland an den Teuerungen schuld sei.