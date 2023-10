Bethesda Wenigstens wird man nicht doof angequatscht: Bevölkerungsrückgang und seine Vorteile (Szene aus »Starfield«)

Kaum war die Übernahme des Spieleverlags Bethesda Softworks durch Microsoft zum Rekordpreis von 7,5 Milliarden US-Dollar vollzogen, veröffentlichte das hauseigene Entwicklerstudio sein nächstes großes Rollenspiel »Starfield«. Bekannt für die Reihen »The Elder Scrolls« und »Fallout«, in denen man jeweils schwerbewaffnet eine mittelalterliche bzw. eine postapokalyptische Phantasiewelt erkunden kann, geht es diesmal in den Weltraum und 300 Jahre in die Zukunft. Die Erde hat durch wissenschaftliche Experimente mit Gravitationsantrieben, die die Menschheit zu anderen Sternen bringen sollten, ihre Atmosphäre verloren, und sämtliche Einwohner mussten evakuiert werden. Technischer Fortschritt und Natur bzw. die Gesunderhaltung und perspektivische Vermehrung der Menschheit werden auch hier als unvereinbare Gegensätze dargestellt.

Statt dessen wurden im Umkreis von 50 Lichtjahren zahlreiche Planeten besiedelt, und es bildeten sich zwei Blöcke, die bürokratischeren »Vereinigten Kolonien« und das freiheitlichere »Freisternekollektiv«, die periodisch im Krieg miteinander liegen. Es gibt vier große Städte, die derartig gering besiedelt sind, dass man sich fragt, wie viele Katastrophen die Menschheit in den 300 Jahren erlebt haben muss, um so weit verteilt und so arm an Bevölkerung zu sein. Monopolkapitalismus mit mächtigen Unternehmen, wenig kultivierten Gemeinwesen und vielen gefährlichen Charakteren und Vereinigungen soll nach Interpretation der US-amerikanischen Spielehersteller auch in 300 Jahren noch dominieren, der Krieg Mensch gegen Mensch ebenso.

Man startet als Minenarbeiterin oder Minenarbeiter, findet zu Beginn ein Alienartefakt und erhält so telekinetische Kräfte. Dadurch wird eine Verbindung von Weltraumforschern, geheim und angeblich unabhängig von Regierungsinteressen, auf die Spielfigur aufmerksam und ruft sie zu sich, um die Artefakte und ihre Technologie zu erkunden. Neu dabei ist die Quantität der computergenerierten Spielinhalte: Bis zu 1.000 Planeten, nach Algorithmen für jeden Spieler individuell zusammengestellt, teilweise reich an Flora und Fauna, sollen die Spielerfahrung individualisieren und ein Gefühl von Einzigartigkeit hervorrufen.

Das gilt als heiliger Gral der Spielentwicklung, Microsoft und andere forschen schon länger daran. Alle Spielinhalte, so auch Nichtspielercharaktere und Dialoge mit diesen, sollen irgendwann auf den Spieler abgestimmt generiert werden können – sozusagen ein höherentwickeltes Chat-GPT: dazu fähig, angepasst an unendlich verschiedene Persönlichkeiten ebenso viele Spielumgebungen zu entwerfen, um eine unbegrenzte Wiederspielbarkeit zu simulieren und die Spieler möglichst lange bei der Sache zu halten. Dann müsste man nur noch kostengünstig die Bedienbarkeit des Programms aufrechterhalten, um sich einen großen Vorteil auf dem Gamemarkt zu verschaffen. Der Weg dahin ist aber auch nach »Starfield« noch weit, da die Qualität der individuellen Kreationen immer noch so niedrig ist, dass beim Spielen schnell Langeweile aufkommt.

Das rettet auch nicht der pompöse, vor allem um die zahlreichen schussreichen Kämpfe herum gestaltete Soundtrack des israelisch-US-amerikanischen Komponisten Inon Zur. Der schrieb nicht nur die Musik für beispielsweise »Fallout«, sondern auch für »Men of Valor«, bei dem man sich als US-Soldat im Vietnamkrieg durch den Dschungel ballerte, sowie für eines der erfolgreichsten deutschen PC-Spiele, »Crysis«, bei dem man einen US-Soldaten auf Rettungsmission auf einer tropischen Insel während einer fiktiven Invasion durch Nordkorea spielt.

Unterm Strich ist »Starfield« vor allem für Genreliebhaber unterhaltsam, kann aber weder mit der unausgereiften Planetengenerierung noch einer besonders sinnhaltigen Handlung, geschweige denn mit philosophischer Tiefe überzeugen. Trotzdem werden wohl nicht wenige bei dem lange vollmundig angekündigten Titel seichte Zerstreuung suchen.