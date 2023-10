Spenderin des Tages: Vanessa Redgrave

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Die Schauspielerin und Regisseurin Vanessa Redgrave

Die konservative Regierung tut Englands Anwälten gut. Denn derzeit wird viel geklagt. Gewerkschaftsbürokraten können so tun, als würden sie etwas machen, ohne kämpfen zu müssen. Trauriges Beispiel: das Antistreikgesetz. Statt den Rufen der Feuerwehrgewerkschaft FBU zu folgen, es mittels Generalstreik zu Fall zu bringen, bereitete der Gewerkschaftsverband TUC eine Klage vor.

Die FBU wollte daraufhin zeigen: Was ihr könnt, das können wir auch. Im August reichte sie Klage gegen die »Bibby Stockholm« ein. Auf diesem Boot vor der Küste von Portland brachte die rechte Innenministerin Suella Braverman Asylsuchende unter. Mit dem Argument, das Boot sei für Bewohner und Personal nicht sicher, will die FBU die inhumane Praxis beenden.

Auch die Bürgermeisterin des Ortes, Carralyn Parkes, ist gegen den riesigen Kahn. Doch eine Klage ist teuer. Parkes startete eine Crowd­funding-Initiative für die nötigen 25.000 Pfund Sterling (29.000 Euro), doch 4.000 Pfund fehlten bis zuletzt.

Vanessa Redgrave sprang ein. Sie ist eine laute Kritikerin der flüchtlingsfeindlichen Politik der Regierung. Für die 86jährige Schauspielerin ist die »Bibby Stockholm« ein »Gefängnisschiff«. Seit Anfang der 1960er Jahre ist Redgrave politisch aktiv. Damals trat sie der trotzkistischen Workers Revolutionary Party (WRP) von Gerry Healy bei, demonstrierte gegen den Vietnamkrieg und bot der IRA an, nach den Londoner Anschlägen 1973 ihr Haus für Bewährung zu verwenden.

Die WRP zerfiel 1985, als Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Healy bekanntwurden. Redgrave blieb aktiv, unterstützten die PLO und demonstrierten gegen den Irak-Krieg. Ihr Geld legt sie seither bei linken Initiativen besser an als in der zunehmend obskuren Healy-Sekte. Dank Redgrave konnte Parkes die Klage einbringen: Am 10. Oktober ist die erste Anhörung.