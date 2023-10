Im Niedergang

Lars Berg/imago Will da einer Chef sein? Fähnchen in Dresdens Fußgängerzone am 3. Oktober 2016

Bei Reportagen über Ostdeutsche habe sie oft das Gefühl, sie nehme an einer »Zooführung« teil, schreibt Redakteurin Anja Reich am Sonnabend in der Berliner Zeitung: »Dem westdeutschen Publikum wird erklärt, was mit den Ostdeutschen nicht stimmt.«

Gegenwärtig wird allerdings der in Großmedien allein zugelassene »Zooblick«, der Abnormes und Ekliges am östlichen deutschen Bevölkerungskörper beäugt, mit einer Gegenanschauung beantwortet: Jüngst teilte stern.de mit, laut einer Umfrage meinten 60 Prozent aller Bundesbürger, das Trennende zwischen Ost und West überwiege, im Osten waren es 75 Prozent. Einen ähnlichen Stand soll es 2008 gegeben haben. 2019 war bundesweit immerhin eine knappe Mehrheit von 51 Prozent bei der jährlichen Umfrage der Auffassung, das »Zusammenwachsen« sei gelungen.

Der DDR-Anschluss wird nämlich in »Zooblick«-Redaktionen und vom politischen Personal fast ausschließlich in Gefühls- und Stimmungslagen oder in Gärtner- (»wachsen«) und Reisekategorien (»in der Demokratie ankommen«) gemessen. Die ersparen das Studium der Verhältnisse – schon gar bei Eigentum oder Macht – und füllen jede Feiertagsrede ohne Folgen.

Nur die Bundesbank schert aus und teilte zum Beispiel im April mit, dass 2021 das sogenannte Medianvermögen – die Mitte zwischen armen und reichen Haushalten – im Osten bei 43.400 Euro lag, im Westen bei 127.900 Euro, also ungefähr dem Dreifachen. Bei Jahreseinkommen lauten die Durchschnittszahlen 58.000 Euro West, 45.000 Euro Ost. Nicht zu vergessen: Laut Bundesbank besitzen zehn Prozent aller Bundesbürger 56 Prozent von allem. Und selbst der »Ostbeauftragte« der Bundesregierung – einer für Bayern wäre wichtiger – notiert in seinem jüngsten »Elitenmonitor«: Im Jahr 2022 waren nur zwölf Prozent der Führungspositionen mit Ostdeutschen besetzt. In den Medien acht Prozent, in der Justiz zwei. Will da einer Chef sein?

Mehr als Verwaltung plus schöner Lackierung des Niedergangs ist 33 Jahre nach dem DDR-Anschluss für Führungskräfte nicht drin. War 2008 in der anbrechenden Weltwirtschaftskrise vom »Abgrund« die Rede, hat die amtierende Bundesregierung dem Trend dorthin einen gewaltigen Schub gegeben: fossile Energie aus Russland abbestellen, dann händeringend nach Ersatz suchen – auch beim neuen Erzfeind. Minister zwecks Gehirnklau von den Philippinen bis nach Südamerika um Fachkräfte betteln lassen und feststellen: Die wollen nicht zu »uns«. Wer einfach so kommt, weil er nach 20 Jahren Afghanistan-Krieg und allen übrigen »Werte«-Feldzügen dazu gezwungen ist, darf im Mittelmeer ertrinken oder soll ins Lager. Fabriken für Spitzentechnologie werden mit Milliardensubventionen aus den USA oder Taiwan gelockt.

Krieg, Hochrüstung und Waffenlieferungen gehören notwendig dazu. Wenn wesentlich mehr Ostdeutsche als Westdeutsche da nicht mitmachen wollen, besagt das etwas über Sinn für Realität. Erfasst kein »Zooblick«.