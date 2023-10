Sina Schuldt/dpa Weltmarktführer: Allein in Deutschland verfügt Anheuser-Busch Inbev über vier Braustandorte mit 2.300 Beschäftigten

Es ist der buchstäbliche Kampf David gegen Goliath. Wieder einmal. Die größte Brauereigruppe der Welt will in Deutschland Kapazitäten abbauen, und ein Dorf am unteren Niederrhein im Westen Nordrhein-Westfalens wehrt sich. Aus allen Richtungen werden sich an diesem Dienstag Brauereibeschäftigte und Freunde traditioneller Braukunst in die 12.600 Seelen zählende Gemeinde Issum aufmachen. »Wir rechnen mit 1.000 Menschen bei dem Aktionstag vor der Brauerei Diebels«, sagte Claudia Hempel, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Krefeld-Neuss, gegenüber jW. Örtliche Vereine und Sportklubs würden sich beteiligen, aber auch Beschäftigte aus Schwesterstandorten wie Bremen und München. Auch Kollegen von anderen Brauereien hätten sich angemeldet – z. B. von Oettinger in Mönchengladbach oder die Binding-Beschäftigten, die monatelang für den Erhalt ihrer Brauerei in Frankfurt am Main gekämpft hatten.

Ende August hatte die deutsche Tochter des Brauriesens Anheuser-Busch Inbev angekündigt, eine der beiden Abfüllinien der Brauerei in Issum ab 2024 stillzulegen. Die Hälfte der Diebels-Beschäftigten soll ihren Arbeitsplatz verlieren. Nach NGG-Angaben wären das 183 Stellen. Der Konzern begründete seine Entscheidung mit gestiegenen Kosten. Der »Umbau« sei nötig und unaufschiebbar für den Erhalt des Standortes, betonte ein Unternehmenssprecher damals.

Das steht im Widerspruch zu einer Presseerklärung der Gruppe von Anfang März, in der von einem »Allzeithoch« die Rede war. Trotz drastischer Kostenanstiege bei den elementaren Rohstoffen wie Hopfen und Malz, wachsenden Energiekosten und Unterbrechungen in der Lieferkette sei es der Gruppe gelungen, im vergangenen Jahr weltweit »ein EBITDA-Wachstum am oberen Ende des mittelfristigen Wachstumsziels zu erzielen«.

Ausschlaggebend dafür sei die Ausrichtung auf Biermarken, die besonders nachgefragt würden. Die am stärksten wachsende Marke sei mit 33 Prozent, gemessen am Umsatz, demnach das Lagerbier Corona Extra. Auch die alkoholfreie Variante Corona Cero sowie die Label San Miguel und Spaten hätten zum neuerlichen Wachstum von Anheuser-Busch Inbev beigetragen. Die Gruppe spricht von einem »Plus von 43 Prozent in den wachsenden Marktsegmenten« im vergangenen Jahr. Der Marktanteil der deutschen Standorte sei aufgrund dieser Strategie ausgebaut worden.

Die Gruppe schaue auf kurzfristige Gewinne, sagte Gewerkschafterin Hempel im jW-Gespräch. In New York und Brüssel habe der Konzern entschieden, allein auf »neue, hippe Marken« zu setzen und Heimatmarken »schleifenzulassen« und »zurückzudrängen«. Dabei gebe es durchaus einen starken regionalen Markt. Dafür müssten aber Festivals und Events bespielt und Bemühungen um Stadionverträge verstärkt werden. Das alles war auch für Diebels einmal der Fall. Aber das Werbebudget wurde marginalisiert, so Hempel. Inzwischen sorgt vor allem der ­Mitarbeiterverein »Wir sind Diebels« dafür, dass die Marke nicht komplett in Vergessenheit gerät. Es müsse wieder um die Frage gehen: »Wie kann ein Euro verdient werden, anstatt ihn einzusparen«, so Hempel.

Bereits im Frühjahr wurde ein Teil des Sortiments der Issumer Brauerei gestrichen. Darunter Radler und das alkoholfreie Altbier. Braukapazitäten würden nicht genutzt, kritisiert die Gewerkschafterin. Mit der Entscheidung, nun eine komplette Produktlinie einzustellen, stehe der gesamte Standort in Frage.

Die Altbierbrauerei Diebels war 2001 von der belgischen Interbrew-Gruppe übernommen worden, die inzwischen zum heutigen Weltmarktriesen Anheuser-Busch Inbev gewachsen ist. Für Interbrew war die Diebels-Übernahme 2001 der Einstieg in den deutschen Biermarkt. Heute verfügt Anheuser-Busch Inbev in Deutschland über vier Braustandorte mit insgesamt 2.300 Beschäftigten: Bremen (Brauerei Beck und Co.), München (Franziskaner, Spaten und Löwenbräu), Wernigerode (Hasseröder) sowie Issum. Hier wird neben Diebels-Altbier auch Pils der Marke Beck’s abgefüllt.