1898, 7. Oktober: Das Deutsche Reich übernimmt gegen eine Entschädigungszahlung von vier Millionen Mark zum 1. April 1899 von der Neuguinea-Compagnie die Hoheitsrechte über das »Kaiser-Wilhelms-Land« auf Neuguinea. Das 50.000 Hektar umfassende Territorium im Nordosten der Insel war 1884 von der Berliner Kolonialgesellschaft in Besitz genommen worden.

1928, 2. Oktober: In Madrid gründet der Priester Josemaría Escrivá den »Opus Dei«, einen römisch-katholischen Laienorden mit dem Ziel der Heiligung der Arbeit und der Verchristlichung der Gesellschaft. Während des Spanischen Bürgerkriegs steht die Organisation auf seiten der Franco-Faschisten. In der katholischen Kirche, aber auch in Banken, Konzernen und Massenmedien gelangen die Ordensmitglieder in teils hohe Positionen. Im Jahr 2005 wird das weltweite Vermögen von Opus Dei auf 2,8 Milliarden Dollar geschätzt.

1983, 5. Oktober: Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, schreibt einen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem Angebot zu einer »Koalition der Vernunft« vor dem Hintergrund der bevorstehenden Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in der BRD: »In voller Verantwortung für das Wohlergehen und das Leben der Bürger der DDR und in Rücksicht auf das Schicksal Europas erkläre ich die uneingeschränkte Bereitschaft der DDR, jeden Schritt zu unterstützen, jeden Weg zu beschreiten, jede Idee konstruktiv zu prüfen, die uns einem gesicherten Frieden in Europa näherbringen und dem Weltfrieden dienen kann.«

1988, 5. Oktober: In einem Referendum stimmen 56 Prozent der Chilenen gegen eine weitere Amtszeit des Präsidenten Augusto Pinochet, der 1973 durch einen blutigen Militärputsch an die Macht gekommen war. Die Präsidentschaftswahlen werden für den 14. Dezember 1989 angesetzt, jedoch erklärt Pinochet nach dem Referendum: »Wenn sie auch nur einen meiner Männer anrühren, ist der Rechtsstaat beendet.« Die »Transition« (Übergang) zur Demokratie ist bis heute unvollendet.