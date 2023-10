Sven Simon/imago Trat infolge der heftigen Kritik nach dem Jom-Kippur-Krieg zurück: Israels Premierministerin Golda Meir (18.10.1973)

Man nennt ihn den Oktoberkrieg, den Jom-Kippur-Krieg und manchmal auch den Ramadan-Krieg oder einfach den vierten arabisch-israelischen Krieg. Er begann vor fünfzig Jahren, am 6. Oktober 1973, mit gemeinsam geplanten, gleichzeitigen Angriffsoperationen der Streitkräfte Ägyptens und Syriens. Das strategische Ziel bestand darin, unter Ausnutzung des Überraschungseffekts schnelle Erfolge gegen die israelischen Truppen zu erreichen, die seit dem Junikrieg 1967 die gesamte Sinaihalbinsel bis zur Ostseite des Suezkanals und die syrischen Golanhöhen besetzt hielten. Auf dieser Grundlage sollten Verhandlungen über einen israelischen Rückzug erzwungen werden. Jordanien, das 1973 die Westbank und den Ostteil Jerusalems mit der Altstadt verloren hatte, beteiligte sich nicht an dem Kriegsbündnis, schickte aber am 14. Oktober eine kleine Zahl Soldaten auf die Golanhöhen, um den inzwischen unter Druck geratenen Syrern zu helfen.

Von einer Überraschung kann indes nicht gesprochen werden: Die israelische Regierung unter Golda Meir war über die Kriegspläne der ägyptisch-syrischen Allianz ausreichend informiert. Ob sie diese tatsächlich nicht ernstgenommen hat, wie sie öffentlich behauptete und wie bis heute das zionistische Narrativ vorgibt, ist immer noch eine offene Frage. Eindeutig ist aber, dass die Verteidigungslinien sehr schwach besetzt waren.

Überlegenheit der Angreifer

Einem Artikel zufolge, den die englischsprachige Tageszeitung Times of Israel am 24. September 2023 veröffentlichte, standen in den Bunkern der Bar-Lev-Linie an der Ostseite des Suezkanals 500 israelische Soldaten mit 100 Panzern ungefähr 100.000 ägyptischen Soldaten gegenüber, die von 2.200 Panzern und 1.150 Artilleriegeschützen unterstützt wurden. Als die ägyptischen Streitkräfte am 6. Oktober 1973 in einer spektakulären Operation, die ihnen in Israel offenbar kaum jemand zugetraut hatte, den maximal 300 Meter breiten Kanal überquerten, wurden die meisten Verteidiger der Bar-Lev-Linie getötet oder gerieten in Gefangenschaft. Für die seit 1967 besetzten Golanhöhen gibt der Autor der Times of Israel – ein ehemaliger Kriegsberichterstatter während des Oktoberkriegs – die syrische Panzerüberlegenheit mit acht zu eins an. Die Luftwaffe habe den schwachen israelischen Abwehrkräften in den ersten Kriegsstunden nur unzureichende Unterstützung geben können, weil die mit sowjetischen Systemen ausgerüstete Luftabwehr auf den Golanhöhen – ebenso wie an der Suezkanalfront – sehr stark gewesen sei.

In der Folge verbreiteten israelische Politiker und Medien Panik – und einige wurden wohl auch tatsächlich von ihr ergriffen. Verteidigungsminister Mosche Dajan, der Held des Kriegs von 1967, soll einen Nervenzusammenbruch erlitten haben, und er erzählte immer wieder, »der dritte Tempel« sei »in Gefahr«. Er meinte den Staat Israel, denn mehr als zwei Tempel hat es in der Geschichte des jüdischen Volkes nicht gegeben. Regierungschefin Golda Meir soll ihm am 6. oder 7. Oktober den dringenden Wunsch abgeschlagen haben, sich mit einer Ansprache an die Bevölkerung zu wenden.

Eine reale Gefahr für den Staat Israel bestand zu keinem Zeitpunkt. Schon ein paar Stunden vor dem Angriffsbeginn hatte das Kabinett eine Teilmobilisierung angeordnet. Die Gegner kamen an beiden Fronten nur wenige Dutzend Kilometer voran. Israelisches Gebiet erreichten weder die syrischen noch die ägyptischen Streitkräfte. Trotzdem lebt die alte Legende weiter, wenn in Medien auch heute noch von »Israels dunkelster Stunde« geschrieben wird. Spätestens am dritten Kriegstag konnten die israelischen Streitkräfte an beiden Fronten zum Gegenangriff übergehen. Am 15. Oktober nutzte deren Führung eine Lücke zwischen den ägyptischen Armeegruppen, um den Suezkanal zu überqueren und in den folgenden Tagen die Dritte Armee der Ägypter auf der Westseite des Kanals einzuschließen. Als der Krieg am 24. Oktober 1973 mit einem Waffenstillstand endete, waren Israels Soldaten nur noch 100 Kilometer von Kairo und 40 Kilometer von Damaskus entfernt.

Vorab informiert

Am 28. Mai 2023 gab das israelische Verteidigungsministerium Tausende von Dokumenten zu diesem Krieg zur Veröffentlichung frei, die auf einer neu eingerichteten Website besichtigt werden können. Alles ist aber vorläufig nur auf Hebräisch zu lesen, die weltweite Kenntnisnahme der bisher nicht zugänglichen Akten muss also noch ein paar Monate warten. Indessen haben israelische Medien schon erste Zusammenfassungen gebracht. Die »neuen« Dokumente bestätigen, was grundsätzlich schon bekannt war: Die militärische, nachrichtendienstliche und politische Führung Israels wurde vom Beginn der Angriffe am 6. Oktober 1973 nicht überrascht. Sie hat lediglich bewusst Leben, Gesundheit und Freiheit Hunderter israelischer Soldaten geopfert, die sich an diesem Tag in viel zu schwach besetzten, absolut unhaltbaren Stellungen befanden. Über die Hintergründe kann auch 50 Jahre später nur spekuliert werden.

Unter den jetzt freigegebenen Dokumenten ist ein Bericht an den Auslandsgeheimdienst Mossad. Er ist auf den 5. Oktober 1973 datiert und gibt Informationen des Ägypters Aschraf Marwan wieder – eines Schwiegersohns des im September 1970 durch einen Herzinfarkt gestorbenen früheren Staatschefs Gamal Abdel Nasser. Marwan arbeitete als Informant für Israel, und er hatte mitgeteilt, dass ein ägyptischer Angriff unmittelbar bevorstünde. Der Mossad-Bericht hat nach Angaben von Golda Meirs Büro die Premierministerin nie erreicht.

Selbst wenn das stimmen sollte: Die israelische Regierung war unterrichtet. Ihr lagen schon Wochen vor dem Angriffsbeginn Luftaufnahmen über die Massierung syrischer und ägyptischer Streitkräfte vor, die von Beobachtungsmeldungen der Fronttruppen auf dem Golan und am Suezkanal unterstützt wurden. Die Regierung habe das alles nicht ernstgenommen, wird immer noch erzählt. Sechs Stunden vor Kriegsbeginn habe das Kabinett dann aber doch getagt, um über einen präventiven Luftangriff zu beraten. Die Regierungschefin soll die Idee aufgrund des Drucks der USA abgelehnt haben. Immerhin wurde aber die Mobilisierung von 100.000 bis 120.000 Reservisten beschlossen. Wegen ihrer unzureichenden militärischen Reaktionen auf die ihr vorliegenden Informationen wurde Meir heftig kritisiert. Am 11. April 1974 kündigte sie ihren Rücktritt an und führte die Amtsgeschäfte nur noch weiter, bis Jitzchak Rabin am 3. Juni als ihr Nachfolger feststand.