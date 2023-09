ZUMA Press/imago/Montage jW

Problematisches Verhältnis

Zu jW vom 23./24.9.: »Sänger des Regens und der Klassenkämpfe«

Leider fehlt in dem Artikel über Pablo Neruda die Erwähnung dessen problematischen Verhältnisses zu den Frauen, man kann schon von einer patriarchalen Haltung sprechen. Zudem beschreibt Neruda in seiner Biographie »Ich bekenne, ich habe gelebt«, wie er einer Frau sexuelle Gewalt angetan hat. Diese Seite sollte also heute nicht mehr ausgespart werden.

Peter Nowak, Berlin

»Stadt der Menschenrechte«

Zu jW vom 23./24.9.: »›Die Behörde hatte es dieses Mal sehr eilig‹«

Danke, dass ihr über den erneute Abschiebeversuch von Banu Büyükavci in Nürnberg berichtet habt. Das einzige »Verbrechen«, das Banu, die seit Jahrzehnten in Nürnberg lebt und am dortigen Klinikum als Psychiaterin tätig ist, vorgeworfen wird, ist, dass sie Kommunistin ist und Mitglied in der TKP/ML war.

Gleichzeitig zum Abschiebeversuch Banus feiert sich die Stadt Nürnberg als »Stadt der Menschenrechte« und richtet dazu ein neues Menschenrechtszentrum ein. Zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Abschiebebehörde!) und dem städtischen Menschenrechtsbüro soll so ein »Thinktank« entstehen, der wohl wieder einigen hochdotierten, professionellen Berufsmahnerinnen und -mahnern Lohn und Brot verschafft. Die Adresse des Zentrums ist bezeichnenderweise der Andrej-Sacharow-Platz.

Der diesjährige Menschenrechtspreis geht übrigens an den Kenianer Malcom Bidali, der sich für die Rechte von Wanderarbeitern in den Golfstaaten einsetzt. Hauptsache, schön weit weg.

Damit wurde mal wieder ein neuer Spitzenwert auf der nach oben offenen Scheinheiligkeitsskala erreicht! Plus eine Extraportion Doppelmoral. Der Schatten der Stadt der »Nürnberger Rassegesetze« ist lang.

Dieter Crusius, Nürnberg

Grund zur Sorge

Zu jW vom 26.9.: »Hilfreiche Parteilosigkeit«

Wer sich bei Nordhausen bedankt für dieses Wahlergebnis, wird sich wundern. 45,1 Prozent für den eindeutig als rechtsextremistisch erkannten Kandidaten Jörg Prophet, der als enger Gefolgsmann des Faschisten Höcke gilt, sollten kein Grund für Dankbarkeit sein, sondern zum Nachdenken anregen. Darüber, wie es sein kann, dass in einem Bundesland, welches von der Linken regiert wird, die AfD einen Höhenflug nach dem anderen hinlegt. Dankbarkeit hilft da nicht, Selbstkritik an der eigenen Politik schon eher, Herr Ramelow. Die Vorkommnisse im Thüringer Landtag am 15. September 2023 und der Landrat im Landkreis Sonneberg sind die Spitzen des Eisberges. Eine Partei wie Die Linke, die sich nach und nach von ihren Zielen und Grundsätzen verabschiedet, diese einfach entsorgt, macht sich unglaubwürdig. Und treibt damit der rechtsextremistischen AfD die Wähler zu. Das gilt es den Thüringer und den anderen Linke-Vorständen ins Stammbuch geschrieben.

Andreas Eichner, Schönefeld

Unerbittliche Logik

Zu jW vom 25.9.: »Kürzen bei den Ärmsten«

Kürzungen im sozialen Bereich waren programmiert, als sich die Ampelregierung dazu entschlossen hat, wegen einer angeblichen Zeitenwende den Reichtum des Landes lieber in den Ukraine-Krieg zu stecken und für zusätzliche Rüstung zu verplempern. Geld kann man nur einmal ausgeben. Wer also mehr Geld für Soziales fordert – wo es dringend benötigt wird –, der muss darum kämpfen, dass unser Land endlich wieder aus der Rüstungs- und Kriegsspirale der Ampelkoalition aussteigt. Denn die Logik des Ganzen ist unerbittlich: Geht es für die Rüstung bergauf, geht es für Soziales bergab. Auch hier übt die Bundesrepublik Deutschland fleißig die seit Jahren gängige Praxis, im Kopfstand schneller sein zu wollen als zu Fuß.

Joachim Seider, Berlin

Wahrheiten des Krieges

Zu jW vom 22.9.: »Polen bleibt stur«

Kriege haben in ihrem Verlauf auch immer Wahrheiten hervorgebracht: Moral oder Moneten, Menschenrechte oder Weltherrschaftsrecht, das geht nicht Hand in Hand, so sehr Völker darüber auch stets belogen wurden – auf die Schlachtfelder getrieben werden. Wofür? Die Frage und Erkenntnis dämmert früher oder später – beim Verrecken auf dem »Feld der Ehre« oder bei Regierenden und Herrschern, die sich fragen, was der Krieg ihnen noch bringt. Der noch so patriotisch verkleidete und maskierte Krieg der Waffen setzt den Krieg der Wirtschaft um Profite und Wirtschaftsmacht nicht außer Kraft. Die Solidarität der Kriegsbande ist am Ende, sobald Polen, Slowakei, Ungarn, Bulgarien für ihre »Waffensolidarität« auch noch Billiggetreide aus der Ukraine zu nehmen haben, das eigne Geschäft opfern sollen.

Kriegsziele des Industriellen Thyssen, die sich einst so anhörten, wer erinnert sich dieser? »Russland muss uns die Ostseeprovinzen, vielleicht Teile von Polen und Dongebiet mit Odessa, die Krim sowie asowisches Gebiet mit dem Kaukasus abtreten, um auf dem Landwege Kleinasien und Persien zu erreichen. Sie werden die Ansicht vielleicht für undurchführbar halten. Dennoch werden wir nur dann eine Weltmachtstellung erreichen können, wenn wir jetzt nach dem Kaukasus und Kleinasien kommen, um England in Ägypten und Indien, wenn erforderlich, erreichen zu können.« (Denkschrift von August Thyssen, der Regierung überreicht durch den Abgeordneten Matthias Erzberger am 9. August 1914, jW) Haben westliche »Wertegeleitete« heute nichts davon mehr im Sinne und schreien Krieg gegen Russland? (…)

Roland Winkler, Aue