China: Weg der Offenheit und der Win-Win-Zusammenarbeit

Annegret Hilse/REUTERS Wu Ken, Botschafter der VR China in der Bundesrepublik

In der Rede des chinesischen Botschafters in der Bundesrepublik, Wu Ken, anlässlich eines Empfangs zum 74. Nationalfeiertag der Volksrepublik am Donnerstag abend in Berlin hieß es:

(…) Das heutige China ist nicht mehr schwach wie noch vor hundert Jahren. Die historischen Lehren aus der Selbstabschottung und die erfolgreichen Erfahrungen mit Reform und Öffnung haben China darin bestärkt, entschlossen den Weg der Offenheit und der Win-Win-Zusammenarbeit weiterzugehen. Chinas Entwicklung in den letzten 200 Jahren ist eine lebhafte Warnung an die Welt, nämlich dass man durch Abschottung jeglichen Bezug zur Welt und letztendlich auch zu sich selbst verliert. Protektionismus vermag weder zu Wohlstand und Sicherheit zu führen, noch lässt sich damit überhaupt irgend etwas schützen. Der vor 45 Jahren begonnene Reform- und Öffnungsprozess ist der Schlüssel für Chinas zahlreiche große Errungenschaften. Auch für die qualitativ hochwertige Wirtschaftsentwicklung in der Zukunft ist die weitere Öffnung des Landes nach außen eine Voraussetzung. Auf seinem Weg zur Modernisierung chinesischer Prägung sind und bleiben Deutschland und Europa für China stets Partner. Wir hoffen deshalb, dass Deutschland bzw. Europa unsere Beziehungen ebenfalls weiterhin als »Partnerschaft« definieren werden. (…)

Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesregierung und die deutsche Gesellschaft chinesische Studierende und Wissenschaftler auch weiterhin mit offenen Armen empfangen werden und sie nicht etwa mit Argwohn oder größter Vorsicht behandeln. Der Samen der Freundschaft muss auch in die Herzen der jungen Generation beider Länder gelegt werden. Sie sind kein Risiko, sondern sind die Gestalter der zukünftigen bilateralen Beziehungen. (…)

In letzter Zeit häufen sich verunglimpfende Artikel und Standpunkte über Chinas Wirtschaft einiger europäischer Denkfabriken und sogenannter China-Experten, und China wird sogar als »Risikoquelle« für die Weltwirtschaft dargestellt. Natürlich weiß ich, dass es momentan auch nicht viel weniger Negativmeldungen über die deutsche Wirtschaft gibt. Tatsächlich wird Chinas wirtschaftlicher Aufstieg schon seit seinem Beginn von Prophezeiungen und Hypothesen zu Überkapazitäten, Schuldenkrisen, Konjunkturschwächen und gar dem Zusammenbruch der Wirtschaft begleitet. Vor Jahren zählte die Website der amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy die sogenannte Theorie des »Zusammenbruchs Chinas« neben der Weltuntergangstheorie für 2012 zu den zehn schlimmsten Prophezeiungen. (…)

Das alte deutsche Sprichwort »Angst ist kein guter Ratgeber« hat sowohl einen philosophischen als auch einen ganz praktischen Gehalt. Der Gründer von Bosch sagte einmal: »Wenn ein Unternehmen auf Dauer bestehen und fortschrittlich bleiben will, gibt es nichts Schlimmeres, als keine Wettbewerber zu haben.« Meiner Ansicht nach ist eine solche positive und offene Einstellung gegenüber der Konkurrenz ein wichtiges Geheimnis für das lange Bestehen vieler bekannter deutscher Unternehmen, denn »das Licht des anderen zu löschen, macht das eigene Licht ja nicht heller«. Wettbewerb und Risiko sind nicht notwendigerweise gleichzusetzen. Die größte Unsicherheit liegt darin, keine Entwicklung zu haben und das größte Risiko ist, keine Zusammenarbeit einzugehen. Wir hoffen, dass Europa in der Frage der Elektromobilität und der 5G-Technologie von Huawei mehr Offenheit und Selbstvertrauen an den Tag legen wird. (…)