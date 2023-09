Volksfreund des Tages: Markus Meckel

Soeren Stache/dpa Immer was zu meckeln, der Markus

Fällt das Wort »Verfassungdebatte«, fällt mir Herodot ein. In Persien war man noch bei Verstand. Dareios erklärt dem Oligarchen Megabyzos und dem Demokraten Otanes die Überlegenheit der Monarchie. Logisch makellos. Und das ist das Problem aller Verfassungsdebatten: Folgt man der Vernunft, kommt raus, was keiner will. Das Wünschbare und das Machbare fallen in der Politik stets auseinander.

Auch 2.500 Jahre später noch. Da die Ostdeutschen keine andere Spezies sind als der Rest der Menschheit, ist der Katzenjammer, den man seit nunmehr 33 Jahren vernehmen kann, zunächst mal menschlich. Sie haben gewählt – und bekommen, was sie gewählt haben. Dass sie einen Beitritt und keine Einheit anstrebt, hat die CDU damals nicht verheimlicht. Die SPD hatte allenfalls das Tempo zu bemängeln. Eine Verfassungsbildung gemäß Artikel 146 des Grundgesetzes stand nicht im Raum, man bemühte statt dessen Artikel 23, also den Beitritt. Und zwingend. Von welcher Welt immer die Idee einer Synthese aus Kapital und Vergesellschaftung ist, von dieser nicht. Was haben die Leute geglaubt? Dass sie den Kapitalismus mit seinem turmhohen Reichtum haben können ohne die tiefen Täler der Armut daneben? Wie baut man Türme? Indem man anderswo Gruben hinterlässt.

Einer, der auf höchster Ebene am Beitritt beteiligt war, hat sich nun zu Wort gemeldet. Markus Meckel forderte im Gespräch mit der dpa eine – Verfassungsdebatte. Ein Volksentscheid soll Artikel 146 überflüssig machen, also eine Verfassung anstelle des Grundgesetzes installieren. Eine echte Einheit soll her, legitimiert durch das Volk. Damit die Reichsbürger endlich Ruhe geben usw. Auch Meckels Begründung ist lustig: Das Volk steht mehrheitlich ohnehin hinter dem Grundgesetz, deswegen soll es darüber abstimmen. Hätte der lupenreine Demokrat das Plebiszit auch vorgeschlagen, wenn es sich anders verhielte?