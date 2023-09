Teuerung ohne Ende

Rolf Poss/IMAGO

Nur 4,5 Prozent Inflation im September? So hat es das Statistische Bundesamt errechnet. Für Bild Grund genug, gleich die nächste Shoppingparty auszurufen. »So billig wird der Herbst«, titelte das Blatt jüngst – und legt nun nach: Deutschland bewege sich in Richtung »Preis-Frost«. Die Party dürfte sich jedoch auf das Börsenparkett beschränken. Denn viele Aktienkurse gehen tatsächlich seit Monaten durch die Decke. Und Experten frohlocken, der Dax könnte bis Jahresende noch mal um rund zehn Prozent zulegen.

Kein Wunder, schließlich haben viele Konzerne in den vergangenen Monaten üppige Extraprofite eingefahren, insbesondere in der Baubranche, im Handel, der Landwirtschaft, im Verkehrssektor und im verarbeitenden Gewerbe einschließlich der Energieerzeugung. Dort sind die Preise rasant gestiegen, während die Lohnentwicklung nicht ansatzweise mithielt. Dass diese Profite wesentlich zur Inflation beigetragen haben, haben erst diese Woche Forscher des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung nachgewiesen. Sie sprechen von einer »Gewinninflation«.

Für die Beschäftigten gibt es weniger Anlass zum Feiern. Schließlich werden die Extraprofite auf ihrem Rücken realisiert. Allein im Jahr 2022 mussten sie herbe Reallohnverluste hinnehmen – im Branchendurchschnitt um satte vier Prozent. Und die Verluste waren um so größer, je niedriger das Einkommen war. Die Inflationsrate lag damals bei 7,9 Prozent. Und auch für das laufende Jahr erwartet das stets zweckoptimistische Wirtschaftsministerium eine durchschnittliche Preissteigerung um 6,1 Prozent. Zwar konnten zuletzt vielerorts auch Lohnsteigerungen erkämpft werden, so dass es hier und da kleine Reallohnzuwächse gab. Die früheren Verluste werden damit jedoch nicht ansatzweise ausgeglichen.

Der zwischenzeitliche Rückgang der Teuerungsrate auf »nur« 4,5 Prozent gilt außerdem auch nicht für alles gleichermaßen. So legten die Verbraucherpreise für Energie auch im September um 8,3 Prozent zu, und jene für Grundnahrungsmittel sogar um neun Prozent. Je niedriger das Einkommen, desto größer der Anteil der Ausgaben für Energie und Nahrungsmittel – gerade für die am stärksten Ausgebeuteten, jene mit den niedrigsten Einkommen, lässt der Preisdruck also kein bisschen nach, ganz im Gegenteil.

Jetzt das Ende der Krise und die große Shoppingparty auszurufen ist also realitätsfern und zynisch. Tatsächlich verharrt der private Konsum ja auch weiterhin auf niedrigem Niveau. Um eine tatsächliche Wende einzuleiten, bräuchte es einen entsprechenden politischen Rahmen: Löhne rauf, Energiepreise runter, Extraprofite abschöpfen, öffentliche Investitionen. Die Lage einfach schönzurechnen und schönzureden, ohne sie zu ändern, davon profitieren nur Aktionäre.