Infolge einer Blockade des Kohlekraftwerks Neurath im November 2021 laufen aktuell mehrere Gerichtsverfahren gegen Teilnehmende der Aktion. Sie sind eine der Beschuldigten. Wie viele Personen sind außerdem betroffen und wie lauten die Vorwürfe?

Im Moment werden insgesamt vier Personen angeklagt. Einige an der Aktion Beteiligte hatten ihre Personalien verweigert und saßen dafür sieben Tage lang auf der Polizeiwache ein. Uns wird Störung öffentlicher Betriebe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, also das Anketten an die Schienen, um die Kohleversorgung des Kraftwerks zu verhindern. Dieses musste gedrosselt und teilweise heruntergefahren werden, so dass es tatsächlich weniger CO2 und andere Schadstoffe ausstoßen konnte. Zudem wurden mit der Aktion die neokolonialen Ungerechtigkeiten bei der Klimapolitik thematisiert.

Am ersten Verhandlungstag wurde schon nach einer guten halben Stunde das Vorlesen von Anträgen verboten. Was bedeutete das für die Verteidigung?

Wir erleben immer wieder, dass in unbequemen Verfahren oft grundlegende Angeklagtenrechte nicht gewährt werden und Einschüchterungen ganz normal geworden sind. Erschreckend daran ist vor allem, dass sich dafür kaum jemand interessiert und die meisten Medien dann uns als die Störer des Ablaufs ausmachen, wenn wir zumindest versuchen, uns zu verteidigen. Ich versuche trotzdem, die Gesetze als die Waffen zu nutzen, die ich gerade habe, auch wenn ich sie weder gemacht noch mir ausgesucht habe. Ich weiß, dass Widerstand vor allem auf Straße oder Schiene stattfindet.

Wie war die Räumung damals abgelaufen?

Ankettaktionen werden durch technische Einheiten der Polizei geräumt, mit sehr unterschiedlicher Sorgfalt. Damals waren keine Sanitäter vor Ort, obwohl die Polizei uns bei ihren unvorsichtigen Räumungen teils größere blutende Wunden sowie kleinere Verbrennungen zufügte. Das Vorgehen der Beamten war erkennbar auf Schnelligkeit angelegt und sie nahmen Verletzungen wohl bewusst in Kauf. Da aber auch einige Betonblöcke auf der Strecke lagen und es zwei Phasen der Blockaden gab, dauerte es dennoch vom Beginn der Aktion weit über 12 Stunden, bis die Strecken wieder komplett frei waren.

Es gab bereits erste Urteile. Wie fielen die aus?

Es gibt ein erstes Urteil des Amtsgerichts Grevenbroich vom April 2023. Die Richterin verhängte ein beispiellos hohes Urteil mit neun Monaten Haft ohne Bewährung für eine bislang nicht vorbestrafte Person. Ähnlich wie die aktuell übertriebenen Urteile gegen einige Aktive der »Letzten Generation« soll hier wohl ein Zeichen an die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung gesandt werden. Der Konflikt ums Klima spitzt sich zu.

Die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe e. V. erklärte, die politische Überzeugung der Angeklagten sei bei einem Urteil als Begründung für die hohen Strafen herangezogen worden. Auf welcher Grundlage geschah das?

Begründet wird das hohe Urteil und die Verweigerung von Bewährung vor allem damit, dass die Aktion bewusst auf eine lange Blockade mit hohem Schaden angelegt war und die Person sich nicht von der Aktion distanziert hätte. Wie sollte sie auch? Angesichts der Klimakrise, deren Auswirkungen wir immer deutlicher spüren, ist es offensichtlich, dass Regierungen da nicht helfen, sondern wir selbst aktiv werden müssen. Während das 1,5-Grad-Ziel in ein bis drei Jahren überschritten sein wird, gibt es auch in NRW weiter einen Kohleausstieg erst im Jahr 2030. Abwarten ist da nicht. Gerade angesichts des aktuellen Rechtsrucks und des vielfachen Infragestellens von direkten Aktionen ist es wichtig, diese Aktionsform in der Öffentlichkeit und auch vor Gericht zu verteidigen. Und für diese fehlende Reue will die Richterin uns bestrafen.

Und wie geht es für Sie weiter?

Mein Prozess wird am 10. Oktober fortgesetzt mit der Vernehmung der Zeugen von RWE. Und am 27. Oktober wird vor dem Landgericht die Berufung gegen das Neun-Monate-Urteil vom April verhandelt.