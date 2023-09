Arbeitslosenzahl kaum gesunken

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Arbeitslosen in der BRD ist im September im Vergleich zum August um 69.000 auf 2,63 Millionen gesunken. Das seien 141.000 Arbeitslose mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mit. Im Vergleich zum August sank die Quote um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent, im Vergleich zum September 2022 stieg sie um 0,3 Punkte. »Die Herbstbelebung fällt in diesem Jahr gering aus«, sagte Daniel Terzenbach aus dem Vorstand der BA. (dpa/jW)