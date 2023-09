Metodi Popow/IMAGO Staatsgäste der zentralasiatischen Staaten am Freitag bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin

In der vergangenen Woche traf sich US-Präsident Joseph Biden am Rande der UN-Vollversammlung mit den Staatsoberhäuptern der C5, der fünf zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Ta­dschikistan und Turkmenistan. Das US-Außenministerium hatte bereits 2015 die »diplomatische Plattform« C5+1 mit jährlichen Ministertreffen gestartet, jetzt folgte in New York erstmals das Gespräch auf höchster Ebene. Laut gemeinsamer Erklärung wurden erörtert: Afghanistan, Investitionen in die transkaspische Handelsroute, genannt »Mittlerer Korridor«, Energie und Rohstoffe, Wasserversorgung und Umwelt. Das war auch das Programm für Berlin. Freitag früh empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Staatschefs, es folgten Wirtschaftsvertreter, schließlich lud der Bundeskanzler ein – der erste derartige Gipfel in einem EU-Land.

Bereits am Donnerstag hatte Scholz den kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew empfangen. Thema: Der deutsche Energie- und Rohstoffbedarf. »Gut und hilfreich« sei, lobte der Kanzler anschließend auf einer Pressekonferenz, dass Kasachstan sich bemühe, das Umgehen der Sanktionen gegen Russland zu unterbinden. Laut Tokajew hat »Kasachstan eindeutig erklärt, dass wir das Sanktionsregime unterstützen.« Am Freitag reagierte das Moskauer Außenministerium per TASS: Russland erwarte »eine weitere effektive Zusammenarbeit mit Kasachstan ohne negativen Einfluss von außen«, man habe eine »strategische Partnerschaft«.

Das fürs deutsche Kapital Wichtige benannte die Vorsitzende des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Cathrina Claas-Mühlhäuser, am Freitag. Sie schwärmte, Zentralasien verfüge über »immense Rohstoffvorkommen, die für die Erzeugung grüner Energie, die Veredelung von dringend benötigten Rohstoffen und die Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln noch stärker nutzbar gemacht werden können.« Das Treffen der Wirtschaftsleute mit den Staatschefs sei »historisch« und ein »starker Impuls« für deutsches Engagement in der Region. Sie schlug fünf Schwerpunkte für eine Intensivierung der Zusammenarbeit vor: Energie, Rohstoffe, Landwirtschaft, Transport und Berufsausbildung. Im Regierungsanzeiger Taz war zu lesen: »Russland zerrt an den Staaten, China ebenso.« Sonst offenbar keiner.