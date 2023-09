US-Autoindustrie: Streiks werden ausgeweitet

Detroit. Die United Auto Workers (UAW) werden ihren Streik ausweiten und weitere Montagewerke von General Motors (GM) und Ford lahmlegen, gab UAW-Chef Shawn Fain am Freitag in Detroit bekannt. »Um das Kräftegleichgewicht wiederherzustellen, müssen wir den Streik verschärfen.« Seit Mitte September werden Werke von GM, Ford und Stellantis, früher Chrysler, bestreikt, seit einer Woche auch Dutzende Zulieferer. Die UAW fordert 40 Prozent mehr Lohn, bessere Sozialleistungen und eine Angleichung der Gehälter. Sie vertritt an die 150.000 Arbeiter. In dieser Woche waren Präsident Joseph Biden und sein wahrscheinlicher Herausforderer im nächsten Präsidentschaftswahlkampf, Donald Trump, bei den Streiks aufgetreten. Biden unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft, Trump hält Distanz. (jW)