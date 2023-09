jW

Als Strafverteidiger und Fananwalt bin ich das ganze Jahr unterwegs. Das bringt der Beruf nun einmal mit sich: Eine Strafsache wird dort verhandelt, wo die mutmaßliche Straftat begangen worden sein soll. Vor kurzem verschlug es mich nach Oldenburg zu gleich zwei Verhandlungen, in die Stadt also, in der im Sommer des Jahres 2022 das Rückspiel der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga stattgefunden hatte. Beide Mandanten waren als Fans der Gastmannschaft aus Berlin angereist. Dass ihre Strafsachen an zwei Tagen nacheinander verhandelt wurden, war Zufall.

Am ersten Tag konnte eine hohe Geldstrafe auf fast ein Viertel des Betrags reduziert werden. Ein glücklicher Mandant fuhr zurück nach Berlin, der Fananwalt blieb. Intensives Aktenstudium mit Sichtung von Videos waren für den nächsten Tag nötig. Der Vorwurf: Der Mandant hätte eine Polizeibeamtin geschubst, ein tätlicher Angriff. So lautete die Anklage. Auf dem Video zu sehen war das so eindeutig nicht – die Beamtin war umringt von Fans. Die Aufnahme zeigte lediglich, dass der Mandant jemanden schubste, nicht aber wen. Ich schaute das Video in verschiedenen Geschwindigkeiten an, immer wieder. Von vorn nach hinten, von hinten nach vorn. Was mir schließlich auffiel, war, dass sich im Moment des Schubsens der Helm der Beamtin gar nicht bewegte. Nun ist der Mandant zwei Meter groß, die Beamtin eher zierlich. Hätte er sie tatsächlich berührt gehabt, hätte sie sich bewegen müssen. Staatsanwältin und Gericht wurde das Video ebenfalls vorgeführt. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch.

Ein intensives Videostudium hat es möglich gemacht. Stellt sich die Frage, weshalb die Staatsanwaltschaft sich nicht ähnliche Mühe machte, statt dessen kritiklos die Einschätzung der Polizei übernahm. Die Anklage wäre nicht verfasst, das Verfahren wäre frühzeitig eingestellt worden.

»Sport frei!« vom Fananwalt.