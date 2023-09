Nachschlag: Der falsche Richtige

imago images/Everett Collection »Irgendwas sagt mir, dass Sie Ihre Nase Ihrem Mund zu verdanken haben.« (Josh Hartnett und Morgan Freeman, Filmszene)

Am Anfang dieses Films steht ein anderer. Hitchcocks »North by Northwest« kann als Beginn des Actionkinos gelten. Cary Grant klettert in die Nase des Rushmore-Lincoln und flieht vor einem Doppeldecker über ein Maisfeld, ein Zug deutet in einen Tunnel fahrend den Geschlechtsverkehr im Schlafabteil an. 23 Jahre zuvor hatte sich Hitchcock mit »The 39 Steps« schon einmal am Actionplot versucht, allein das Kino war nicht reif dafür. »North by North­west« erzählt die Geschichte eines Mannes, der zwischen Gangster gerät, weil man ihn für einen anderen hält. Da er nicht beweisen kann, dass eine Verwechslung vorliegt, kann er sich nur befreien, indem er mitspielt. 48 Jahre später erzählt Paul McGuigan in »Lucky Number Slevin« fast genau dieselbe Geschichte, mit einer kleinen, umwerfend genialen Änderung. Der falsche Mann, der den richtigen spielen muss, ist nämlich gar nicht der falsche. Einzige Schwäche des Meisterstücks: Es selbst erwähnt seine geheime Vorlage, statt den Zuschauer drauf kommen zu lassen. (fb)