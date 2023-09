Thomas Aurin »Tritt man eher ahnend, als scharf argumentativ abgestützt, in die Analyse ein, (.) dann kann es sein, dass es gelingt, dass man versteht, was der Lebenslauf der Liebe ist« – Rainald Goetz, »Baracke«

»Nebelland hab ich gesehen«

Ingeborg Bachmann

Vermessen, vielleicht. Anfangen, aufwachen und dabei stets historisieren, gewiss. Aber auch das kann zu Stuss führen. Das Stück kennt sich selbst nicht. Auch abwehrbereit ist man nur allzu gern, sobald sich der Gedanke einstellt, dass ein – sollte es vermessen sein, gewissermaßen opihaft zu sagen: ehemals – doch sehr bewunderter Autor möglicherweise doch auch Stuss abgeliefert oder zumindest den Anlass zu allerhand Stuss gegeben hat.

Bei der Uraufführung seiner »Baracke« am Deutschen Theater Berlin (22.9.2023) in der Inszenierung von Claudia Bossard war der Autor Rainald Goetz, wie vielerorts protokolliert wurde, als Protokollierender im Publikum und sich glücklich Verbeugender beim Schlussapplaus auf der Bühne anwesend.

Schon der Titel des Stücks zielt freilich auf eine Historisierung. Die DT-Baracke war schließlich einmal das »Theater des Jahres« der Spielzeit 1997/98 gewesen, Mark Ravenhills »Shoppen und Ficken« in der Regie von Thomas Ostermeier dort das »beste Stück«: »die spiele /sind eröffnet / let’s party / like it’s 1999« (Goetz, »Baracke«).

Jetzt gibt es statt der Baracke freilich eine »Box« (seit 2006). Den ganz großen historischen Bogen gibt es auch, mit dem »der Titelbegriff mitsamt seiner Nazilager-Assoziation zur Metapher für ganz Deutschland wird«, wie die Süddeutsche Zeitung (25.9.) es an jenem Abend gesehen haben will.

»Deutschland, Nebelland, hörst du mich, leise, Dummheit, Stumpfsinn, langsamer, langsamer – schweige, Tat, die einst gewesenen Gedanken, der Hass, der Hass, uralt und immer wieder keine Antwort« (Goetz, »Baracke«).

Der Historisierung ausgesetzt ist auch die Autorenpersona »Rainald ­Goetz«. So nimmt »Baracke« ihren Anlauf (auf der Bühne, nicht im Goetzschen Text). Mareike Beykirch sitzt an einem Schreibpult, in signalhafter roter Trainingshose, simuliert ein Grübeln und zählt pointiert die einschlägig prägnanten Titel von Goetz-Texten auf: »Hirn« und »Kontrolliert« und »Loslabern« und »Irre« usw.

Um die Schönheit und Reinheit der schlichten Auflistung hat sich Goetz ja auch die größten Verdienste erworben. Hier aber wird aus »Goetz« gleichsam ein, allerdings nicht ganz beliebiges, Exponat eines, wie es in seinem Text heißt, »Museums des 21. Jahrhunderts«. Kaum hat man dann nach etwa zweieinhalb Stunden die Führung durch dieses Museum überstanden, werden einem auch Anspielungen auf den irren Raspe-Rasierklingenschnitt auf der Stirn während seiner Ingeborg-Bachmann-Preis-Performance 1983 nicht vorenthalten. Damals galt schließlich ebenfalls der Primat der Liebe, Popeuphorie (»im Zustand des Glücks: euphorische Affirmativität« – Goetz, »Baracke«), das Liebeslexikon, die Fragmente eines Diskures, Liebe – eine Übung.

Das Bühnenbild (Elisabeth Weiß) changiert zwischen Ausstellungsraum, einer Vitrine mit einem Paar in Kostümen schätzungsweise des mittleren 19. Jahrhunderts, einem Fototapetenbuchenwald und einer roten Showtreppe, um am Ende beim Familienfestbankett einer Tellkampschen »Villa Weißer Hirsch« zu landen, mit suizidaler Schlussnote und Videobildern von Papst und Messe, Donald Trump, Joe Rogans Zigarre und Elon Musk bei der »Joe Rogan Experience«.

Zusammenhänge? Viele. Vornehmlich behauptete. Theaterzusammenhänge. Die Wege sind weit. Sie führen über den »Lebenslauf der Liebe« durch den Nebel in Thüringen bis zum NSU-Terror. So verworren diese Wege sind, so vielstimmig ist die Textgestalt: Bildbeschreibung, Brief, Tagebuch, Seminararbeitszusammenfassung, Beziehungsdebatte, Einkaufsliste, Brief, Tage­buch, Tatbericht und natürlich Zitate und Selbstzitate.

Die Vergewisserung eines Kenntnis- oder Interessenstandes ist ja letztlich nichts anderes als die Liebe selbst. »Die besondere Welt, in der man sich mit dem geliebten Menschen einig weiß: die Welt des gemeinsamen Geschmacks und der gemeinsamen Geschichte, der besprochenen Themen und bewerteten Ereignisse«, wie es der von Goetz zeitweise über alles bewunderte Niklas Luhmann formulierte (»Liebe. Eine Übung«). Also auch eine Form der Historisierung. Lebenslauf, der exemplarisch sein soll. Im thüringischen Krölpa gab es einmal eine Motorradclique der im »Deutschen Herbst« 1977 als »Jugend ohne Staat« geborenen Generation. Und eine Frau (Bea) stand zwischen zwei Männern. Und heiratete den Uwe. Und der wurde radikal. Und gewalttätig. Und verkörperte also den Terror und die Verblödung der Familie. Der Bogen ist gespannt. Vom »Die erste Basis des Staats ist die Familie« der Hegelschen Rechtsphilosophie zum Goetzschen »Alle Gewalt geht von der Familie aus«.

Und das in einer Abfolge von Szenen, die mit penetranter Signalhaftigkeit aneinandergereiht werden. Da soll nichts unverstanden bleiben. Wollte man vom Theater nichts anderes als die Möglichkeit, eine Ansammlung stellenweise höchst kunstvoll arrangierter Zitatfragmente in eine Art Neoboulevardpalaver mit bösem Ausgang und Faxen mit Musikbegleitung zu verwandeln, dann könnte man »Baracke« als gelungenen Versuch betrachten. Doch dass man da noch einen großen Bogen reingedroschen bekommen soll … dass es da eine speziell (ost-)deutsche Kontinuität des Terrors geben soll, einen nebelhaften Osten deutscher Familiengeschichte des Hasses, von Motorradfahrern bis hin zu Turmgesellschaften und bürgerlichen Trauerspielen, das scheint, anders als die Euphorie der Auflistung, doch sehr fadenscheinig herbeifabuliert.

»1789, 1830, 48, 71, schon 1917, 18, 19, 33, 45, dann 68, 1989 bis 2001, 2001 bis 19, 2015, 19, 22, da beginnt die neue Zeit, 15 Fluten, 15 Plagen, 15mal das Ominöse sagen, wagen, ja, ich sehe Parallelen, die sich im Unendlichen schneiden«, sagt auf der Bühne eine Schamanistin in vampirhafter Thatcher-Maske, eisgrau. Theaterworte. Theatererfindung. Theatervermessenheit. Theaterelend. Haus der Lüge. Stuss.