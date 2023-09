Sadowska/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Am Montag entschied sich Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einem entschiedenen Jein. Einerseits soll es mehr Grenzkontrollen gegen Migranten im Osten geben, andererseits nicht. Am Mittwoch kommentierte die FAZ, diese »Kehrtwende« diene »der Schleierfahndung nach hessischen Wählerstimmen«. Am selben Tag drang etwas von einem »Machtwort« des Bundeskanzlers aus dem Kabinett: Seine Regierung blockiert nicht mehr die Änderung der EU-Asylordnung, nach der Migranten u. a. willkürlich für längere Zeit inhaftiert werden sollen. Die linksliberale Menschenrechtskriegspartei Bündnis 90/Die Grünen hatte sich bis dahin quergelegt, anschließend herrschte Ruhe.

Um so lauter war das Geschrei, als CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz am Abend bei Welt-TV sich selbst und den AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert zitierte. Merz diagnostizierte, »die Bevölkerung« werde »wahnsinnig«, wenn sie sehe, »dass 300.000 Asylsuchender abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen«. Und weiter: »Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.« Das waren Wiederholungen. Der sauerländische Mittelstandsflieger hatte vor einem Jahr etwas von »Asyltourismus« aus der Ukraine gemurmelt, der AfD-Pöbler am 23. September 2022 im Bundestag gehetzt: »Während ukrainische Nobelkarossen vor deutschen Zahnarztpraxen stehen und Ukrainer sich auf Kosten der deutschen Beitragszahler die Zähne richten lassen, wissen viele Deutsche nicht mehr, wie sie angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten selbst ihre Grundnahrungsmittel finanzieren sollen.« Demnach will die SPD deutschen Arbeitern nicht mehr deren Villen im Tessin wegnehmen, wie Klaus Staeck 1972 aufs Plakat knallte, heute wollen Migranten die Zahnfüllungen der Kollegen. Die Änderung charakterisiert 50 Jahre Bundesrepublik vollständig: Dank SPD/Grünen-»Agenda 2010« kann »die Bevölkerung« kaum Mieten und Nahrung bezahlen, soll aber nicht deswegen »wahnsinnig« werden, sondern wegen Zahnplomben für »Ausländer«. So sieht Niedergang aus.

Dem in Berlin versammelten politischen Personal fällt nur noch Wiederkäuen ein. Die Welt verändert sich? Nicht deutsches Politgeblöke. Abgesehen davon, dass Merz in der Sache genauso spinnt wie sein AfD-Kumpel im Ungeist, demontiert die mediokren Brandstifter das, was sie angeblich hochhalten oder gleich zwischen Kiew und Bamako mit Waffen »verteidigen«. Gehört zum Niedergang dazu.

Selbst einem Sprachrohr des deutschen Großkapitals geht das Lieferproblem der Berliner Politdarsteller inzwischen auf die Ketten. Am Donnerstag widmete die FAZ der Frage »Ist Merz der Richtige« eine ganze Seite und interviewte gleich noch seinen Parteifeind, Berlins Senatschef Kai Wegner. Die CDU schnitt die Merz-Äußerungen aus einem Werbevideo. Volle Heilfürsorge erwartet ihn nicht.