Oliver Berg/dpa Möglicherweise an Sabotage der Aufklärung des Skandals beteiligt: NRW-Justizminister Limbach (Bündnis 90/Die Grünen)

Nun ist es amtlich: Die hierzulande renommierteste Cum-ex-Ermittlerin wird entmachtet. Am Mittwoch wurde der Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags über das Vorhaben unterrichtet, die Hauptabteilung H der Kölner Staatsanwaltschaft aufzuspalten und der bisherigen Leiterin Anne Brorhilker einen gleichberechtigten Kochef an die Seite zu stellen. Als Überbringer der Botschaft betätigte sich Nordrhein-Westfalens Justizminister Benjamin Limbach (Bündnis 90/Die Grünen). Man wolle die Oberstaatsanwältin entlasten, »Möglichkeiten für eine effizientere und zügigere Aufgabenerledigung« eröffnen und Kontinuität auch bei einem »unvorhergesehenen, etwa krankheitsbedingten Ausfall« gewährleisten, begründete der 53jährige den Schritt. Der Vorgang sorgt behördenintern für »beispiellosen Streit«, schrieb am Donnerstag das Handelsblatt. Brorhilker selbst bezichtige den Minister »praktisch der Lüge«.

■ Die Volljuristin ist die treibende Kraft bei der Aufklärung des wohl größten Finanzskandals in der deutschen Geschichte. Sie hat bisher fünf Prozesse gegen Schlüsselfiguren und Profiteure der Wirtschaftsverbrechen angestoßen und erwirkte dabei fünf Schuldsprüche. Aktuell muss sich der frühere Chef der Hamburger Warburg-Bank, Christian Olearius, vorm Landgericht Bonn wegen des Vorwurfs der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen verantworten. Bei Cum-ex-Geschäften ließen sich die Beteiligten Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten, wodurch dem Fiskus ein Schaden von schätzungsweise zwölf Milliarden Euro entstand. Die Warburg-Affäre dreht sich auch um »Erinnerungslücken« von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Als damaliger Hamburger Regierungschef trug er mutmaßlich dazu bei, dass die Finanzverwaltung auf eine Steuerrückforderung gegen das Geldhaus verzichtete.

Der Schluss liegt nahe: Wer Brorhilker ausbremst, bewahrt nicht nur Topbanken und Topmanager vor Ungemach, sondern mithin auch Scholz. In Hamburg befasst sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit dem Warburg-Komplex und versucht seit langem erfolglos, die Herausgabe von Ermittlungsakten aus Köln zu erwirken. Zu den Dokumenten gehören vermutlich brisante E-Mails enger Mitarbeiter des Kanzlers, etwa des heutigen Kanzleramtschefs Wolfgang Schmidt oder seiner einstigen Büroleiterin. Justizminister Limbach hatte die Staatsanwaltschaft wiederholt wegen der Verzögerungen gerügt und schon vor zwei Monaten zugesichert, das erbetene Material zu übergeben. Tatsächlich warten die Hamburger immer noch darauf. »NRW liefert uns Berge von Daten, nur nicht die, die wir seit über einem Jahr anfordern«, zitierte das Handelsblatt Norbert Hackbusch, der für Die Linke in der Bürgerschaft sitzt. Auch der CDU-Abgeordnete Richard Seelmaecker fühlt sich hingehalten, wie er am Mittwoch gegenüber jW erklärte. Zur Person Limbach meinte er: »Ihm werden Ambitionen in Zielrichtung Bundespolitik nachgesagt.«

Nach Brorhilkers Darstellung betreibt Limbach eine doppelte Täuschung. In einem an diesen adressierten Brief, dessen Inhalt »Insider« an die Presse durchsteckten, nennt sie die Aussagen ihres obersten Dienstherrn »widersprüchlich, irreführend und verzerrend«. Demnach seien die fraglichen Papiere dem Ministerium schon im Frühjahr zugeleitet worden. Später dann habe Limbach Daten abholen lassen, »die er schon hatte, andererseits weigerte er sich, Daten für Hamburg zu kopieren, die zur Aufklärung besonders wichtig sind«. Wäre dem so, hätte Limbach die Aufklärung des Warburg-Falls selbst sabotiert, die Schuld dafür der Kölner Staatsanwaltschaft in die Schuhe geschoben, um nun die konstruierten Verfehlungen für deren Umbau zu instrumentalisieren. In offiziellen Verlautbarungen hatte der Minister diesen stets als Anliegen des leitenden Staatsanwalts verkauft. Ernannt hatte er besagten Stephan Neuheuser allerdings erst im August, nachdem dessen Vorgänger, Joachim Roth wegen des »Cum-ex-Chaos« seinen Hut nehmen musste.

Gegenwind erfährt der Minister auch von der Kölner Generalstaatsanwaltschaft. Von der ist zu hören, bei der Neuordnung handele es sich »um Strukturüberlegungen des Ministeriums der Justiz des Landes NRW«. Nach einem dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) vorliegenden Bericht des Generalstaatsanwalts, Thomas Harden, ist auch diesem das Projekt nicht geheuer. Die Pläne seien »nicht zielführend« und es könne der Eindruck entstehen, die Cum-ex-Ermittlungen würden behindert. Ähnlich sieht das Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende: Dass Brorhilker »jetzt viele Fälle an einen in Materie und Rechtsgebiet unerfahrenen Juristen abgeben soll, ist ein Knüppel zwischen die Beine der ermittelnden Staatsanwälte«, bezog er am Donnerstag Stellung.