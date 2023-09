Suo Takekuma/Pool via REUTERS Beim »Rivalen«: Grüne Außenministerin Annalena Baerbock in China (Beijing, 14.4.2023)

China stelle sich »in einen Gegensatz mit uns, die wir eine werte- und regelbasierte Weltordnung verteidigen und gestalten wollen«. Dieser Ausspruch von Johann Wadephul (CDU) machte die Position seiner Fraktion zur »China-Strategie« der Bundesregierung und zur Volksrepublik im Allgemeinen gleich zu Beginn der Debatte hinreichend klar. Der Unionspolitiker sprach am Donnerstag als zweiter Redner im Bundestag, nachdem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) die Aussprache über das im Juli vorgestellte Papier zu deutschen »China-Strategie« eröffnet hatte. Von der Regierung forderte der Transatlantiker »Offenheit« für »notwendige Partner« wie Saudi-Arabien, sofern man »gemeinsam gegen China« erfolgreich sein wolle, da das Land »unsere regelbasierte Weltordnung« gefährde.

Baerbock, die zuletzt Xi Jinping als »Diktator« bezeichnet hatte, war ihrerseits bemüht, die Relevanz der Volksrepublik als Handelspartner herauszustellen. Die Ministerin warnte gleichzeitig vor einer »einseitigen Abhängigkeit« Deutschlands von China. So beziehe die EU 90 Prozent ihres Lithiumbedarfs von dort, obwohl die für Batterien benötigte Ressource auch direkt aus Australien beschafft werden könnte.

Beijing trete darüber hinaus zunehmend als »systemischer Rivale« auf, so die Ministerin. Aus diesem Grund sei laut Baerbock »Diversifizierung« das Gebot der Stunde. Folgerichtig findet sich als eines der Kernziele der Strategie das sogenannte De-Risking. Die Verringerung der ökonomischen Abhängigkeit in kritischen Bereichen (zum Beispiel Photovoltaik) soll unter anderem durch die »sorgsame« Prüfung von ausländischen Investitionen erreicht werden, wie Baerbock erläuterte. Noch am 13. September hatte die Bundesregierung die Übernahme einer deutschen Satellitenfirma durch ein chinesisches Unternehmen kurzerhand unterbunden.

Ulrich Lechte (FDP) polterte indes gegen chinesische »militärische Drohgebärden« im Indopazifik und warnte: »Nach der bitteren Erfahrung mit Russland«, das die »langjährige Freundschaft und wirtschaftliche Partnerschaft mit Füßen getreten« habe, müsse man bei »unserem bisherigen Freund und Partner China« um so mehr »auf der Hut sein«. Lechte wiederholte schließlich die Forderung, Huawei-Komponenten aus der »kritischen Infrastruktur« zu entfernen. Die Interessen der deutschen Industrie im Hinterkopf, bemühte er sich, hinzuzufügen, man wolle keine vollständige »Entkopplung«.

Derweil lobte auch Michael Müller (SPD) die »China-Strategie«, und zwar als »gute Grundlage«, um mit Beijing in einer »kritischen Partnerschaft« zu bleiben. Eine Eskalation der Konfrontation USA-China müsse »im besten Falle verhindert« werden, so der Sozialdemokrat. Gesine Lötzsch (Die Linke) kritisierte demgegenüber das Regierungsprogramm als »Spiel mit dem Feuer«. So müsse man die Volksrepublik weiter als Partner sehen und nicht als Rivalen. Die AfD-Fraktion bediente in Gestalt von Petr Bystron die Vorstellung von einer Bundesregierung, die »blind« den Vereinigten Staaten folge, denen China zu »mächtig geworden« sei.

Die als »Unterrichtung« vorgelegte Strategie wurde im Anschluss an die Debatte an verschiedene Ausschüsse überwiesen. Die chinesische Botschaft in der BRD hatte im Juli Passagen aus dem Papier zu Taiwan, Hongkong und Xinjiang als Einmischung in die chinesische Innenpolitik kritisiert. Die Diskussion im Bundestag spiegelt die janusköpfige Position der Regierung: Man ist zu »abhängig«, um wirklich aggressiv auftreten zu können; will sich aber vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden amerikanisch-chinesischen Blockkonfrontation den moralischen Zeigefinger nicht verkneifen, auch um Washington nicht vollständig vor den Kopf zu stoßen.