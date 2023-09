Right Livelihood Foundation

Für ihren Einsatz für Flüchtende auf dem Mittelmeer wird die europäische Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Auch die Frauenrechtsaktivistin Eunice Brookman-Amissah aus Ghana, die Umweltschützerin Phyllis Omido aus Kenia und die kambodschanische Umweltaktivistengruppe Mother Nature Cambodia werden mit den Right Livelihood Awards geehrt. Das gab die entsprechende Stiftung am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die Preisträger seien Zeugen unsäglichen Leids und setzten sich dafür ein, Menschen in aller Welt zu schützen.(dpa/jW)