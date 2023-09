Michael Kappeler/dpa Für Friedrich Merz (CDU) sind Geflüchtete schuld am maroden Gesundheitssystem

Auf das Theater folgt der Vollzug: Am Donnerstag haben die Innenminister der EU-Staaten ein weiteres Zwischenziel auf dem Weg zu einer noch repressiveren Asylpolitik erreicht. Die Runde beschloss mehrheitlich die sogenannte Krisenverordnung für den neuen »Asylkompromiss«. »Wir werden heute unserer Verantwortung gerecht«, erklärte die Vertreterin der BRD, Nancy Faeser (SPD), in Brüssel. Der »Durchbruch« sei laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Faesers »großes Verdienst«. Offenbar lehnten nur Polen und Ungarn den Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft ab, vermutlich weil ihnen die Regelungen nicht hart genug ausfallen.

Wie die Asylpolitik der EU insgesamt betrachtet jene »Krisenverordnung« Migranten und Flüchtlinge als bloße Verfügungsmasse. Die Regelung soll im Rahmen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) Staaten erlauben, geltende Standards zu unterlaufen. Die Bedingung dafür soll die willkürliche Feststellung eines besonders hohen »Migrationsdrucks« sein. Zu den geplanten Sondervollmachten gehört, mehr Menschen für längere Zeit unter haftähnlichen Bedingungen in Internierungslagern festzuhalten. Eine Ausnahme für Minderjährige oder Familien mit Kindern ist nicht vorgesehen.

Die Zustimmung zur »Krisenverordnung« öffne der »Entrechtung fliehender Menschen Tür und Tor«, prangerte die Linke-Abgeordnete Clara Bünger am Donnerstag Faesers Zustimmung an. Der Beschluss sei »der letzte Nagel im Sarg des individuellen Asylrechts«, kritisierte die fluchtpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion. »Neue Elendslager wie Moria und mehr illegale Pushbacks sind damit programmiert.«

Tatsächlich dürfte die Bundesregierung vor allem interessieren, ob sie mit ihrer repressiven Asylpolitik erfolgreich der AfD und der Union bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Oktober sowie bei der EU-Parlamentswahl nächstes Jahr ausreichend Stimmen streitig machen können. In Umfragen war die Zustimmung für die AfD zuletzt in mehreren Bundesländern auf über 30 Prozent gestiegen.

Während die EU-Innenminister noch tagten, wurden im Bundestag erst zwei Anträge der AfD debattiert, bevor am Nachmittag die Unionsfraktion erneut ihren »Deutschlandpakt« gegen illegalisierte Geflüchtete bewerben durfte. Die Rechtsaußenfraktion fordert eine Ermächtigung der Bundespolizei und stationäre Grenzkontrollen nach bayerischem Vorbild. Der AfD-Abgeordnete Martin Hess wünschte im Plenum die »Festung Europa« sowie Internierungslager an den deutschen Außengrenzen. Asylsuchende sollten nur noch Sachleistungen beziehen.

Für die Union behauptete Michael Brandt (CDU), Zuwanderung gar nicht abzulehnen. »Nicht Migration ist das Problem, die illegale, ungesteuerte Migration ist das Problem«, präzisierte er. Der CSU-Abgeordnete Alexander Hoffmann forderte »geschlossene EU-Außengrenzen«, weil dies ein abschreckendes Signal in die Welt sende und angeblich nur so das Sterben in der Sahara und im Mittelmeer »merklich« reduziert werden könne.

AfD-Mann Hess lobte schließlich Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) dafür, »unsere Positionen« zu vertreten, hob hervor, dass dies nur geschehe, um in Hessen und Bayern auf Stimmenfang zu gehen. Merz hatte zuvor am Mittwoch im Sender Welt gegen Asylsuchende gehetzt und behauptet, diese würden »deutschen Bürgern« Termine bei Zahnärzten wegnehmen. Bundeszahnärztekammerpräsident Christoph Benz stellte am Donnerstag klar, dass Wartezeiten im ländlichen Bereich auf die geringe Arztdichte zurückzuführen seien.