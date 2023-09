»50 Jahre – Es gibt kein Vergessen!« Konzert. Quena Tapia singt Titel der Bewegung »Neues chilenisches Lied«. Lieder von Víctor Jara, Violeta Parra und Pato Manns. Donnerstag, 28.9., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Regenbogen-Kino, Lausitzer Str. 21 a, Berlin

»Chile 1973 – Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD«. Buchvorstellung mit Autor Carlos Gomes. Sonnabend, 30.9., 11 Uhr. Ort: Kulturbahnhof, Bahnhofstraße, Radebeul-Ost. Veranstalter: Arbeitsgruppe Geschichte Radebeul

»Chile-Peña«. Musik und Ansprachen in Gedenken an die Opfer des Chile-Putsches. Gestaltet wird der Abend von verschiedenen kleinen Beiträgen und von den Bands »Piray« und »Roter Faden«. Sonnabend, 30.9., 19.30 Uhr. Ort: Bunker Ulmenwall, Kreuzstraße 0, Bielefeld. Veranstalter: ASTA Uni Bielefeld

»›Das Recht, in Frieden zu leben‹ – ein Lied von Víctor Jara«. Konzert mit Pedro und Barbara Montero sowie mit dem Trio Quijote. Viele Lieder des »Nueva Canción «, des neuen Liedes, werden zu hören sein. Sonnabend, 30.9., 18 Uhr. Ort: Galerie Weise, Rosenhof 4, Chemnitz. Veranstalter: Klein-Kunst-Theater Fata Morgana

»Wald statt Asphalt«. Großaktion gegen den Autobahnbau A 39. Es wird ein Banner in der Breite einer Autobahn gelegt, um die Dimensionen der Zerstörung sichtbar zu machen. Sonntag, 1.10., 13 Uhr. Ort: Östlich von Alt-Hagen in Lüneburg, am Beginn des Planungsabschnitts 2 der geplanten A 39. Veranstalter: Klimakollektiv A 39