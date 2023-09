Rotlicht: Mercosur

Esteban Collazo/Argentine Presidency/Handout via REUTERS Mercosur-Gipfeltreffen in Argentinien (4.7.2023)

Der im März 1991 ursprünglich von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay unter dem Kürzel Mercosur gegründete Gemeinsame Südamerikanische Markt (Mercado Común del Sur) ist ein regionaler Zusammenschluss von Staaten. 2012 war diesem auch Venezuela beigetreten, seit 2016 ruht die Mitgliedschaft allerdings. Die Aufnahme Boliviens steht bevor. Chile, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru und Suriname sind assoziierte Mitglieder, die Handelsvorteile gegenüber den Mitgliedstaaten genießen. Beobachterstatus haben Mexiko und Neuseeland.

Das Bündnis versteht sich selbst als »regionaler Integrationsprozess«, dessen Hauptziel in der »Förderung eines gemeinsamen Raums« besteht, der »durch politische, soziale und wirtschaftliche Zusammenarbeit die wettbewerbsfähige Integration nationaler Volkswirtschaften in den internationalen Markt« begünstigt, um deren Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu stärken. Handelspolitisch wurde mit dem Mercosur zunächst ein gemeinsamer Binnenmarkt geschaffen. Schwerpunkte sind die Stärkung des freien Verkehrs von Dienstleistungen und Waren, die Ausgestaltung einer gemeinsamen Außenhandels- und Wirtschaftspolitik sowie die Harmonisierung der betreffenden nationalen Gesetzgebungen. Die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft soll auch um kulturelle, soziale und wissenschaftliche Aspekte erweitert werden. Perspektivisch will sich der Mercosur zu einem Staatenbund mit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik entwickeln.

Der Mercosur ist von großer Bedeutung für die rund 656 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Lateinamerikas und der Karibik. Im Jahr 2022 lebten in den vier Gründerländern rund 271 Millionen Menschen. Im Jahr 2022 belief sich das Handelsvolumen des Mercosur im Güterhandel auf rund 727,2 Milliarden US-Dollar, wobei Waren im Wert von rund 397,8 Milliarden Dollar exportiert und im Wert von rund 329,4 Milliarden Dollar importiert wurden. Im Dienstleistungshandel betrug das gesamte Volumen rund 168,6 Milliarden Dollar, wobei Dienstleistungen im Wert von rund 61 Milliarden Dollar exportiert und im Wert von rund 107,7 Milliarden Dollar importiert wurden.

Seit seiner Gründung hat der Mercosur zahlreiche Handels-, Politik- oder Kooperationsabkommen mit einer Vielzahl von Staaten und Organisationen unterzeichnet. Den Mitgliedsländern ist es untersagt, mit Drittstaaten bilaterale Freihandelsabkommen abzuschließen. In den 30 Jahren ihres Bestehens veränderte die Gemeinschaft ihre geopolitische Orientierung und ihre wirtschaftlichen Beziehungen. Während 1991 noch knapp ein Drittel aller Exportgüter die Mercosur-Länder in Richtung Europa verließen, waren es 2018 nur noch 17 Prozent. Auch bei den Importen, die in erster Linie aus Industriegütern bestehen, ist der EU-Anteil stark rückläufig. Längst hat China der EU als wichtigstem Handelspartner der Region den Rang abgelaufen. Von zwei Prozent im Jahr 2000 stieg der Anteil an den Mercosur-Gesamtexporten nach China auf mehr als 22 Prozent im Jahr 2020. Bezüglich der Importe zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Die EU verliert zunehmend an Bedeutung und Einfluss. Ein bereits 2019 vereinbartes Handelsabkommen ist wegen unterschiedlicher Positionen noch immer nicht ratifiziert. Die Präsidenten Argentiniens und Brasiliens werfen der EU vor, die Bedingungen zum Nachteil der Mercosur-Staaten diktieren zu wollen. Während der EU, die wegen ihrer Konfrontationspolitik gegenüber Russland und China verstärkt auf Rohstoffe aus Lateinamerika angewiesen ist, die Zeit davonläuft, besteht für die Mercosur-Länder kein vergleichbarer Druck. Ob der Vertrag tatsächlich noch ratifiziert wird, ist ungewiss. Ein ursprünglich für den 21. September geplantes Treffen zwischen Vertretern der beiden Blöcke wurde jedenfalls erst einmal auf Anfang Oktober verschoben.