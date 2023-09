Weltretter des Tages: Stanislaw Petrow

Oliver Killig/dpa Stanislaw Petrow wähend einer Ehrung in Dresden 2013

Am Morgen des 27. September 1983 – vor genau 40 Jahren – gab es unseren Planeten noch. Die Sonne ging auf, die Vögel zwitscherten, und ich schlenderte als frischgebackener Jungpionier zur POS »Juri Gagarin«. Den Glücksfall wussten damals nur wenige zu schätzen. Fast wäre alles ganz anders gekommen, doch das blieb zunächst geheim. Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow war einen Tag zuvor im Serpuchow-15-Bunker südlich von Moskau ganz seiner Intuition gefolgt. Er behielt die Nerven, als der Computer der Luftraumüberwachung den Start einer auf die Sowjetunion gerichteten Atomrakete im US-Bundesstaat Montana meldete. Einen Angriff mit nur einer Rakete, das konnte sich Petrow einfach nicht vorstellen. Dann meldete das System eine zweite, dritte, vierte und fünfte abgeschossene Interkontinentalrakete. Auf Satellitenaufnahmen konnte Petrow jedoch keine erkennen, und er ging richtigerweise von einem Fehlalarm aus. Der planmäßige Gegenschlag, der eine verhängnisvolle Reaktion der USA zur Folge gehabt hätte, blieb aus. Es ist davon auszugehen, dass die Menschheit ausgelöscht worden wäre.

Stanislaw Petrow wird in der dänischen Doku »The Man Who Saved the World« als ziemlicher Rüpel hingestellt – er ist laut, beleidigend, trinkt gern einen über den Durst. Ein ziemlich sympathisches Rauhbein, freut er sich doch wie ein Kind, als er nach einer Ehrung bei der UNO seinen Lieblingsschauspieler Kevin Costner trifft, bevor er zurück in seinen Moskauer Vorort reist, wo er in bescheidenen Verhältnissen lebt. Die Menschheit sei sich gar nicht mehr bewusst, wie nah sie auch heutzutage der kompletten Vernichtung ist, sagt Petrow im Interview. »Es kann jederzeit passieren«, warnt er. 2017 stirbt Petrow. Ohne seine Nerven wären wir wohl längst nicht mehr.