Uncredited/Russian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa Hand drauf: Sergej Lawrow (r.), Außenminister von Russland und Peter Szijjarto, Außenminister von Ungarn (21.7.2022)

Als einziger Spitzenpolitiker eines EU-Mitgliedstaates traf Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Rande der UN-Generalversammlung vergangenen Freitag seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow. Anschließend meinte Szijjártó, wenn andere westliche Politiker das gleiche täten, »gäbe es vielleicht mehr Hoffnung auf Frieden in der Ukraine, ein Ende des Tötens und die Rettung von Menschenleben«. Im übrigen: »Ich denke, dass keine weiteren Sanktionspakete nötig sind.« Die EU habe dabei bislang mehr Schaden erlitten als Russland. Vor allem aber teilte er mit, dass es in Ungarn warm und sicher bleiben werde. Bei den russischen Öl- und Gaslieferungen, für die Budapest in Brüssel eine Sonderregelung durchsetzte, und für Kernbrennstoffe bleibe es bei den Liefermengen, für die Lawrow eine Garantie aussprach.

Am Montag legte Ministerpräsident Viktor Orbán im Budapester Parlament nach: Weil Brüssel beschlossen habe, die EU von den russischen Energielieferungen abzuschneiden, habe Ungarn im Sommer mit der Türkei, Aserbaidschan und Katar Energiekooperationsabkommen unterzeichnet. Fast die Hälfte der benötigten Gaslieferungen komme bereits über die Turkstream-Pipeline. Anders gesagt: Auf US-Fracking-Dreck ist Ungarn nicht angewiesen.

Orbán nimmt für sich in Anspruch, die Situation vorhergesehen zu haben. Das mag stimmen oder nicht, das Ergebnis ist: Sein Land bleibt vom Diktat westlicher Energiekonzerne unabhängig. Orbán brachte am Montag die heutige Situation auf dem Energiesektor mit dem Krieg in der Ukraine seit 2014 in Verbindung: »Die Brüchigkeit des Minsker Friedens war von Anfang an offensichtlich. Wir wussten, dass, wenn die Ukraine ihre Ambitionen auf eine NATO-Mitgliedschaft nicht aufgeben würde, ein neuer Konflikt entstehen würde, der auch die russischen Energielieferungen gefährden würde.« Deshalb sei Ungarn bereits seit 2018 Beobachter in der Organisation der Turkstaaten (OTS), »deshalb stellten der Krieg und der angebliche Staatsterrorismus gegen Nord Stream für uns keine unüberwindbare Herausforderung dar.«

Der frühe »Schwenk nach Asien« Orbáns verschafft jedenfalls Spielräume gegen den Kriegswahn Washingtons, Berlins oder Brüssels und gegen die Versuche, Budapest in den antirussischen Gleichschritt zu zwingen. Am Montag wies Orbán zum Beispiel die Kiewer Forderung zurück, ukrainische Flüchtlinge zurückzuschicken. Außerdem kämpfe die ungarische Regierung in allen internationalen Foren für die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine und werde »den ukrainischen Staat in keiner Frage unterstützen, solange er nicht die früheren Gesetze wiederherstellt«. Zudem könne er nicht erkennen, dass Ungarns Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens »dringend« nötig sei.

Orbán meinte »in aller Bescheidenheit«, seine »Oststrategie« habe funktioniert. Von der Weststrategie sagte er nichts. Die funktioniert noch besser.