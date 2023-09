Pastor Uwe Holmer verstorben

Serrahn. Der Pastor Uwe Holmer ist tot. Der Theologe starb am Dienstag im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Nordkirche unter Berufung auf Angaben des Diakoniewerks im mecklenburgischen Serrahn sagte. Holmer wurde bekannt, als er Anfang 1990 den ehemaligen, aus der Partei ausgeschlossenen SED-Generalsekretär Erich Honecker und seine Frau Margot in einer aufgeheizten Atmosphäre in seinem Haus aufnahm. Die Honeckers waren damals wohnungslos; unter ihren ehemaligen Genossen fand sich niemand, der ihnen Obdach gewährte. Holmer leitete die Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal bei Berlin, in denen rund 1.000 Behinderte, Senioren und Suchtkranke betreut wurden. (dpa/jW)