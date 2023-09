Nachschlag: Am Tropf

imago images/Klaus Rose »Schläfer« und »Saboteure« bitte hinter der Bühne melden: Begrüßungsständchen bei einer Veranstaltung kurz nach der Gründung der DKP im Ruhrgebiet

Wer hat dran gedacht? Die »Kalenderblatt«-Leute vom Deutschlandfunk machen auf die Gründung der DKP vor 55 Jahren aufmerksam. Tonlage irgendwo zwischen Triumphalismus, Spukschloss und Hohngelächter. Autor Heiner Wember sagt auf, dass die KPD 1956 verboten wurde, »weil man befürchtete, die Kommunisten könnten die Demokratie durch eine Diktatur wie in der DDR ersetzen«. Endlich ist das geklärt. Die DKP-Genossen »glaubten an den Klassenkampf«. Logo, dass Kommunisten in den Gewerkschaften arbeiten »durften«, aber »im Staatsdienst nicht«. Dafür wurden 200 Mann »in einen anderen Dienst übernommen, den Staatssicherheitsdienst«, kalauert Wember: »Schläfer« und »Saboteure«. Ein Ex-DKPler plaudert: »Wenn wir obsiegt hätten, wir hätten ein diktatorisches und terroristisches Regime auch in der Bundesrepublik errichtet.« Klar, der ganze Spaß hing »am Tropf Ostberlins«. »Ex­tremismusforscher« Eckhard Jesse winkt ab: Die DKP war »der Interventionsapparat der SED in der Bundesrepublik Deutschland«. Alles Gute! (np)