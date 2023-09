Verdi-internes Friedensnetz: Kein Konsens in Frage von Krieg und Frieden

Charles Yunck Verdi vesteht sich als Teil der Friedensbewegung – Auf dem Bundeskongress der Gewerkschaft (Berlin, 21.9.2023)

Das Verdi-interne Friedensnetz informierte am Montag über die friedenspolitischen Ergebnisse des 6. Bundeskongresses von Verdi:

Auch nach ihrem 6. Bundeskongress bleibt Verdi bei ihrer Ablehnung der Steigerung der Rüstungsgaben auf das Zwei-Prozent-Ziel der NATO und des vom Bundestag beschlossenen »Sondervermögens« zur Aufrüstung der Bundeswehr. (…)

Leider wurde die Debatte über den Kriegskurs von NATO und Bundesregierung durch einen Geschäftsordnungsantrag beendet, so dass viele Änderungsanträge aus den Reihen der Delegierten, die mit entsprechenden Aufträgen aus ihren (Landes-) Bezirken, Fachbereichen und Personengruppen nach Berlin gekommen waren, nicht mehr diskutiert werden konnten. (…)

Insbesondere die in vielen Änderungsanträgen erhobene Forderung nach sofortigem Waffenstillstand und Aufnahme von Verhandlungen ohne Vorbedingungen konnte nicht durchgesetzt werden. (…) Dies sowie das Festhalten an der grundsätzlichen Befürwortung von Waffenlieferungen an die Ukraine wird von vielen friedensbewegten Delegierten als Festhalten an der Unterstützung der »Kriegspolitik der Bundesregierung« kritisiert und weiterhin abgelehnt. Es bedeutet die Abkehr von dem gewerkschaftlichen Grundsatz, keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern! (…) Ein wirklicher Konsens in der Frage von »Krieg und Frieden« wurde nicht hergestellt. (…)

Von allen Seiten wurde jedoch betont, dass Verdi Teil der Friedensbewegung sei. In den bevorstehenden Aktionen der Friedensbewegung gegen Aufrüstung und Kriegspolitik, für Frieden in der Ukraine und allen anderen Kriegsgebieten der Welt wird sich zeigen, wie es darum steht. Die Delegierten und die Mitglieder von Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat wurden von den FriedensaktivistInnen eingeladen, sich an den Demonstrationen am 3. Oktober und am 25. November mit ver.di-Fahnen aktiv zu beteiligen und dazu aufzurufen. Wir sehen uns dann auf der Straße wieder!

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung wies am Montag auf geplante Proteste zum Internationalen Tages des sicheren Schwangerschaftsabbruchs hin:

Zum internationalen Safe Abortion Day am 28. September gehen in rund 50 deutschen Städten Aktivist*innen unter dem Motto »Schwangerschaftsabbruch: Keine Strafe für Selbstbestimmung! Weg mit Paragraph 218!« auf die Straße. Sie alle hoffen auf eine historische Wendung: die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Der Schwangerschaftsabbruch wird seit 150 Jahren im Strafgesetz im umstrittenen Paragraphen 218 neben Mord und Totschlag geführt. Eine Kommission der Bundesregierung prüft seit März 2023 die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Es ist ein historischer Wendepunkt im Kampf um sexuelle Selbstbestimmung.

»Wenn die Bundesregierung es mit der Gleichstellung ernst meint, muss sie den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetz streichen«, sagt Eva Kubitz vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und Mitorganisatorin des Safe Abortion Days. »Die aktuelle Regelung entmündigt Frauen und ungewollt Schwangere. Außerdem führt sie zu einer schlechten medizinischen Versorgung. Immer weniger Ärzt*innen führen Abbrüche durch. Wir fordern die Kommission auf, diese historische Chance zu nutzen und endlich die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs voranzutreiben.« (…)