Olivier Matthys/epa/dpa Der Schuh ist Zeuge: Reinhold war auf dem Gipfel!

Die größte Herausforderung bei Reinhold Messner? Den Yeti nicht erwähnen. Okay, that escalated quickly. Ich komm noch mal rein. Messner, Reinhold, geboren irgendwann vor Jesus. Der Mann, der es ohne Sauerstoffgerät auf die Aussichtsplattform des Empire State Buildings schaffte. Der zu Fuß den Mars umrundete. Der länger die Luft anhalten kann als Doktor Klöbner. Alles gelogen, was? Ja, wessen soll man denn sicher sein, wenn selbst dem Guinness-Buch nicht mehr zu trauen ist?

Bislang war Messner als erstem Menschen auf Gottes weiter Erde gelungen, alle 14 Achttausender zu besteigen. Jetzt korrigieren die Her­ausgeber, dass »drei der 14 Gipfel nicht korrekt identifiziert wurden, weshalb Bergsteiger – meist ohne Verschulden – kurz vor dem Gipfel stehenblieben«. In Messners Fall vor dem der Annapurna mit ihren 8.091 Metern.

Ermittelt hat das einer namens Eberhard Jurgalski, von dem die Medien genüsslich berichten, dass er noch nie im Himalaja war. Muss er auch nicht, nur fragt sich schon, was den Mann umtreibt. Zugestanden: keine Wissenschaft ohne Erbsenzählerei. Auch im Geistigen gibt es Jäger und Sammler, Leute mit einem Riecher fürs Besondere und solche mit einer Schwäche fürs Kleinste. Bei Jurgalski scheint der Fall anders zu liegen. Wiederholt hat er sich ins Gespräch gebracht, nicht simpel als Geograph, sondern als Wächter über Bergsteiger. Das mag noch angehen, wenn er Aufschneider enttarnt. Messner hat 65 Meter Weg und fünf Höhenmeter verfehlt, ohne es zu wissen. Keine Kleinigkeit bei der Höhe und dem Gelände, gemessen am Gesamtunternehmen allerdings verschwindend.

An der sportlichen Leistung ändert das wenig. Jurgalskis Lebenswerk besteht hingegen darin, Menschen, die schafften, was er wohl nie vermochte, nachträglich die Anerkennung zu schmälern. Keiner kann für sein Talent. Für sein Vermächtnis schon.