Swedish Coast Guard via AP Tatort Ostsee: Nach der Pipelinesprengung (28.9.2022)

»Thank you, USA«: Das war die erste spontane Reaktion auf den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline vor einem Jahr, die Radosław Sikorski kurz nach den Explosionen vor Bornholm über Twitter um die Welt schickte. Polens ehemaliger Verteidigungs- und Außenminister, nun Europaabgeordneter und, wie man so sagt, transatlantisch bestens vernetzt, war sich sicher: Die gewaltsame, aus seiner Sicht hocherfreuliche Beendigung russischer Erdgaslieferungen direkt nach Deutschland, mit sofortiger Wirkung und auf Dauer – dies konnte nur das Werk der Vereinigten Staaten sein. Zumal sich Fachleute von Anfang an in einem Punkt einig waren: Eine Sprengung am Meeresgrund, die so gewaltig war, dass entfernte Messstationen sie als Erdbeben registrierten – sie konnte lediglich von Tätern mit Zugriff auf staatliche Kapazitäten realisiert werden. Interessenlage und politisches Profil wiederum ließen, meinte Sikorski, nur einen Schluss zu.

Natürlich musste Sikorski nach seinem allzu kühnen Tweet öffentlich einen Fallrückzieher einlegen. Genauso selbstverständlich wurden alle, die seine intuitive Vermutung mit Fakten belegten, als »Putinfreunde« abgestraft. Unvergessen der »Tagesschau-Faktenfinder«, der sich, um Recherchen des US-Journalisten Seymour Hersh zu widerlegen, von Experten bestätigen ließ, die Nord-Stream-Rohre seien wohl kaum mit Sprengstoff »in Form von Pflanzen« zerstört worden: Hersh hatte konstatiert, die Täter hätten C4-Hohlladungen »angebracht«, und er hatte dafür das weithin gebräuchliche Verb »plant« verwendet, das der »Faktenfinder« offenbar nur als Substantiv (»Pflanze«) kannte. »Fakten« findet der Mann für die ARD bis heute. Trotz solcher Pannen aber ist die Operation Nebelwerfer insgesamt recht erfolgreich verlaufen. Da wurden fleißig neue Verdächtige gefunden – Russland, na klar, zuletzt dann vor allem polnische und ukrainische Individuen, die mit einem Segelkahn vollbracht haben sollen, was Experten nur einer Staatsmacht zutrauen. Das reicht aus, um jeden Verdacht gegenüber den USA aus Leitmedien und staatlichen Ermittlungen zu verdrängen.

Fast in Vergessenheit geraten ist beim Stochern im Nebel ohnehin, dass die Anschläge materielle Folgen haben. Kostengünstiges russisches Pipelinegas? Das gibt es in Deutschland nicht mehr; und es wird auch keins geben, wenn dereinst in Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg eine Reduzierung der Russland-Sanktionen zumindest diskutiert werden muss. Die Bundesrepublik ist seit einem Jahr in hohem Maß auf Flüssiggas festgelegt. Sie finanziert seither vor allem die US-Frackingbranche, zahlt dabei erheblich höhere Preise, verliert daher energieintensive Industrien und steuert noch tiefer in die Krise. Plädoyers, in der Not halt doch wieder Pipelinegas aus Russland zu beziehen, um nicht allzu übel abzustürzen, haben seit dem Anschlag vom 26. September 2022 objektiv keine Chance mehr.