Solarförderprogramm »unsozial«

Berlin. Der Verbraucherzentrale-Bundesverband kritisiert das neue staatliche Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom als unsozial. »Von dem neuen Förderprogramm profitieren nur Eigentümer von selbstgenutzten Wohngebäuden – also genau diejenigen, die eher mehr verdienen und bereits von anderen Förderungen profitiert haben, zum Beispiel von der E-Autokaufprämie. Die Förderung ist somit alles andere als sozial«, sagte Verbraucherschützer Gregor Kolbe am Montag zu dpa. Das Förderprogramm startet an diesem Dienstag. (dpa/jW)