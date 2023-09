Jacob Schröter/imago Menschen in Nordhausen bejubeln am Sonntag die Niederlage der AfD

Die Bäume für die AfD wachsen vorerst nicht in den Himmel. Der AfD-Kandidat Jörg Prophet, der im Vorfeld allgemein als Favorit angesehen wurde, hat die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen verloren. Nach einem unerwartet deutlichen Vorsprung mit 42,1 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang am 10. September konnte er bei der Stichwahl am Sonntag zwar seinen Anteil auf 45,1 Prozent etwas erhöhen, sich aber gegen den bisherigen Amtsinhaber, den parteilosen Kai Buchmann, nicht durchsetzen. Buchmann holte am Ende mit 54,9 Prozent eine halbwegs deutliche Mehrheit. Die Befürchtung, die AfD könnte an ihre Wahlerfolge im Landkreis Sonneberg, wo sie seit Juli den Landrat stellt, und in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt, wo sie die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte, anknüpfen, hat sich zumindest in der nordthüringischen Stadt nicht erfüllt.

Vor dem Hintergrund des starken Abschneidens in der ersten Runde war ein Wahlerfolg Prophets in der Landespolitik offensichtlich erwartet worden. Dementsprechend groß war die Erleichterung am Sonntag abend. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) etwa bedankte sich bei »Nordhausen«; der Kovorsitzende des Linke-Landesverbandes, Christian Schaft, erkannte »eine Absage der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen an nationalistische und rechte Ideologien«; die Kovorsitzende der Grünen in Thüringen, Ann-Sophie Bohm, fand es ermutigend, zu sehen, »dass die AfD nicht ohne weiteres ein Amt nach dem anderen erobern kann«; der SPD-Landeschef Georg Maier sprach von einer »guten Nachricht« und betrachtete vor allem die »klare Haltung vieler Akteure und eine laute Zivilgesellschaft« als entscheidend, während sein Pendant von der CDU, Mario Voigt, in der Wahlniederlage der AfD in der 42.000-Einwohner-Stadt ein »wichtiges Zeichen« sah. Noch am 15. September hatten CDU und AfD im Thüringer Landtag gemeinsam eine Senkung der Grunderwerbsteuer durchgesetzt.

Auffällig an dem Ergebnis vom Sonntag ist, dass die AfD nicht in der Lage war, ihren Stimmenanteil im Vergleich zur ersten Runde noch einmal nennenswert zu steigern. Sie scheint das für sie momentan erreichbare Potential also bereits im ersten Wahlgang weitgehend ausgeschöpft zu haben. Die Wahlbeteiligung lag mit 59,3 Prozent nur etwas über der vom 10. September. Die AfD konnte also auch keine zusätzliche Mobilisierung vormaliger Nichtwähler – zuletzt eigentlich eine Stärke der Partei – erreichen. Weitere Einbrüche in das Stimmenkontingent der anderen Parteien gelangen ihr auch nicht; vielmehr stimmten diese Wähler im zweiten Wahlgang ziemlich geschlossen für Buchmann. Die Nichtwähler bilden mit 40,7 Prozent unterm Strich nach wie vor die größte Gruppe.

Der Jenaer Soziologe Axel Salheiser verwies zur Erklärung für das Scheitern des AfD-Kandidaten auf Unterschiede zwischen Stadt und Land. »Nordhausen ist nicht Sonneberg, und es macht einen deutlichen Unterschied, ob wir über einen Landkreis reden oder eine Stadt«, sagte der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft. In Städten sei die AfD weniger erfolgreich. Salheiser verwies mit Blick auf Nordhausen außerdem auf eine »starke demokratische Gegenmobilisierung». Das habe »eine große Rolle gespielt«. »Deutungseliten« hätten klar Position bezogen. Außerdem habe geholfen, dass Buchmann keiner regierungstragenden Partei angehört.

Ob der Höhenflug der AfD damit »beendet« ist, ist indes fraglich. Aktuellen Umfragen zufolge liegt sie zur Zeit bundesweit nur noch knapp hinter der Union und vor SPD und Grünen. Schon jetzt kann die AfD es als Erfolg verbuchen, dass nicht mehr nur Union und sie, sondern auch führende Politiker der Ampelregierung von der Notwendigkeit von schärferen Grenzkontrollen und der Bekämpfung von »Schleusern« und »illegaler Einwanderung« sprechen. Die AfD erfüllt somit eindeutig, um in den Kategorien des Faschismusforschers Reinhard Opitz zu sprechen, eine »aktive Antreiberfunktion in der Rechtsentwicklung«.