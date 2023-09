Strobl will CDU-Landesvorsitz abgeben

Stuttgart. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz bestätigt. »Ich trete beiseite«, sagte der 63jährige am Montag in Stuttgart. Er sei nicht unter Druck gesetzt worden, betonte Strobl nach Sitzungen des CDU-Präsidiums und des Landesvorstands. Strobl führt den Landesverband seit 2011. Designierter Nachfolger ist der von ihm selbst vorgeschlagene Fraktionschef Manuel Hagel. Strobl will Innenminister und stellvertretender Regierungschef bleiben. Über den Landesvorsitz entscheidet offiziell der CDU-Landesparteitag am 18. November in Reutlingen. (dpa/jW)