SPD-Spitze nominiert Barley für EU-Wahl

Berlin. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, soll die SPD als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl 2024 führen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Montag aus Parteikreisen. Die 54jährige wurde vom Parteipräsidium einstimmig nominiert. Für Barley ist es bereits die zweite Spitzenkandidatur, auch bei der EU-Wahl 2019 trat sie für die SPD an. Damals erzielten die Sozialdemokraten mit 15,8 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. Die Liste für die bevorstehende EU-Wahl solle im Januar von einer Delegiertenkonferenz beschlossen werden. (dpa/jW)